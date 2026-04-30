Япония успя да си осигури доставките на нафта до края на 2026 година

Япония ще може да се снабдява с нафта - суровина за производството на много видове пластмаса, поне до края на годината, съобщи аг. Киодо, позовавайки се на японския премиер Санае Такаичи.

На заседание на кабинета на министрите за ситуацията в Близкия изток Такаичи е посочил, че това ще бъде възможно благодарение на алтернативни източници за снабдяване с тези суровини.

В същото време в началото на април премиерът увери, че страната е закупила нафта за два месеца, а собствените производствени мощности ще ѝ позволят да произвежда нафта за още два месеца. В същото време правителството се обърна към бизнеса с молба да започне търсенето на допълнителни източници на тези суровини.

Кризата в Персийския залив доведе до намаляване на доставките на нафта от Близкия изток, което от своя страна доведе до покачване на цените на хранителните опаковки и други пластмасови продукти в Япония.