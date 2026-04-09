Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Япония планира да освободи 20-дневни петролни резерви от резервите си

Япония планира да освободи 20-дневни петролни резерви от резервите си

9 Април, 2026 09:47 454 4

В средата на март страната започна да освобождава резерви, достатъчни за приблизително 45 дни нужди

Япония планира да освободи 20-дневни петролни резерви от резервите си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Японското правителство обмисля освобождаването на 20-дневни петролни резерви от резервите си. Според информационната агенция Киодо това може да се случи през май.

В средата на март страната започна да освобождава резерви, достатъчни за приблизително 45 дни нужди. Петролната индустрия призова този процес да продължи през май, опасявайки се, че фактическата блокада на Ормузкия проток може да продължи известно време.

Преди това японските власти заключиха, че ще могат да задоволят напълно вътрешните нужди на страната от петрол, включително чрез резерви, поне до края на 2026 г.

С ескалацията на напрежението около Иран и прекъсванията на корабоплаването по крайбрежието му, японското правителство се загрижи за намирането на алтернативни източници на петрол, тъй като страната разчита на внос от Близкия изток за приблизително 95%, като значителна част от тези доставки преминават през Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Ром

    0 1 Отговор
    Скъпи българи, скъпи братя и сестри! Сърдечно поздравявам най-древните ни хора в Европа с Деня на циганите, който се чества вчера, 8 април! Изминаха хилядолетия от нашето изселване от Индия, но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг!

    09:48 09.04.2026

  • 2 6135

    2 1 Отговор
    "петролни резерви от резервите си"

    Литературни титани, корифеи на перото!

    09:51 09.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Поправих неадекватно заглавие

    0 0 Отговор
    Япония ще освободи петролни резерви за 20 дни

    09:59 09.04.2026