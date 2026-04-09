Япония планира да освободи 20-дневни петролни резерви от резервите си

Японското правителство обмисля освобождаването на 20-дневни петролни резерви от резервите си. Според информационната агенция Киодо това може да се случи през май.

В средата на март страната започна да освобождава резерви, достатъчни за приблизително 45 дни нужди. Петролната индустрия призова този процес да продължи през май, опасявайки се, че фактическата блокада на Ормузкия проток може да продължи известно време.

Преди това японските власти заключиха, че ще могат да задоволят напълно вътрешните нужди на страната от петрол, включително чрез резерви, поне до края на 2026 г.

С ескалацията на напрежението около Иран и прекъсванията на корабоплаването по крайбрежието му, японското правителство се загрижи за намирането на алтернативни източници на петрол, тъй като страната разчита на внос от Близкия изток за приблизително 95%, като значителна част от тези доставки преминават през Ормузкия проток.