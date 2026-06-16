General Motors води преговори с Lockheed Martin за производство на компоненти за оръжия

Американската компания General Motors, която произвежда автомобили под марките Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac, е започнала преговори с отбранителната корпорация Lockheed Martin за производство на компоненти за оръжия, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Автомобилният производител планира да произвежда компоненти, които ще помогнат на отбранителната компания да увеличи производството на боеприпаси. Страните все още обсъждат конкретните детайли на бъдещото споразумение. Отбелязва се, че сътрудничеството има за цел да укрепи позицията на отбранителното подразделение на General Motors, което възобнови дейността си преди около 10 години и се занимаваше предимно с производството на бойни машини на пехотата.

Преди това беше съобщено, че американските власти възнамеряват да ангажират американски автомобилни производители в производството на оръжия. Според вестника, Пентагонът е провел разговори с ръководителите на няколко автомобилни производители, включително General Motors и Ford. Министерството на отбраната на САЩ е заинтересовано да използва своите съоръжения и персонал за увеличаване на производството на боеприпаси и военна техника, чиито запаси са изчерпани от продажбите на американско оръжие на Киев и американско-израелската военна операция срещу Иран.

Lockheed Martin е глобална корпорация за отбранителни технологии. Тя разработва авиационни и космически технологии, както и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. По-конкретно, корпорацията произвежда ракети за противоракетните системи Patriot и залповите ракетни системи HIMARS, които се използват в Украйна.