САЩ отпускат рекордните 9,8 милиарда долара на Lockheed Martin

4 Септември, 2025 14:21 506 5

Те са за ракети Patriot

САЩ отпускат рекордните 9,8 милиарда долара на Lockheed Martin - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската армия подписа договор на стойност 9,8 млрд. USD с американската отбранителна компания Lockheed Martin за производството на близо 2000 управляеми ракети PAC-3 MSE за противоракетните системи Patriot. Сделката е рекордна за подразделението на компанията, отговорно за производството на високоточни оръжия, според изявление на уебсайта на компанията.

„Американската армия подписа договор на стойност 9,8 млрд. USD с Lockheed Martin за производството на 1970 противоракетни системи Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и свързано с тях оборудване. Това е най-големият договор в историята на ракети на Lockheed Martin“, се казва в прессъобщението. Според говорителя на компанията Джейсън Рейнолдс, сделката включва доставки на рекорден брой от тези ракети „в продължение на няколко години“.

Lockheed Martin заяви, че продължава да увеличава производството на PAC-3, за да отговори на нарастващото търсене на тези оръжия, които се използват от военните на 16 други държави, освен САЩ. „Очаква се компанията да достави над 600 ракети-прехващачи за първи път през 2025 г.“, се казва в изявлението.

В края на август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви,че администрацията му възнамерява да увеличи доставките на оръжие на съюзниците на Вашингтон в НАТО, които предоставят военна помощ на Украйна. Той отбеляза, че САЩ продават ракети и военно оборудване на страните от алианса, които от своя страна са „изцяло“ отговорни за финансирането на нуждите на Киев. Както посочи американският лидер, американските фабрики „удвояват и утрояват“ производството на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и други отбранителни и нападателни оръжия.

На 14 юли Тръмп заяви,че Вашингтон е решил да продължи да прехвърля оръжия и военна техника на Киев, ако Европа плати за тези доставки. На НАТО е отредена координираща роля в този процес. Москва многократно е подчертавала, че изпращането на оръжия от Запада на Киев и помощта за обучение на украински войски само удължава конфликта и не променя ситуацията на бойното поле.


  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Еха, една ракета излиза почти $ 5 млн. Скъпа заря. Но пък после не се чудете защо се подпалват войни. И че оръжейните концерни правят всичко възможно войните да са дълги, кръвопролитни и скъпи.

    14:25 04.09.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    Възможно е Москва да е права че внасяне на Зап. оръжия в Украйна само удължават конфликта и не променат ситуацията на Бойното поле,но Западът като СВЕТОВНО ОТГОВОРЕН Фактор е ДЛЪЖЕН да провери Руските твърдения с "Практически действия".

    14:29 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нормално

    2 1 Отговор
    Имат плащат

    14:31 04.09.2025

  • 5 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 1 Отговор
    Фирмата създател на крилатите ракети "Фламинго", специализирана в производството на оръжия и военна техника, обяви, че тества две нови балистични ракети – FP-7 до 200 км и FP-9 до 855 км , както и система за противовъздушна отбрана (ПВО).

    14:31 04.09.2025