Американската армия подписа договор на стойност 9,8 млрд. USD с американската отбранителна компания Lockheed Martin за производството на близо 2000 управляеми ракети PAC-3 MSE за противоракетните системи Patriot. Сделката е рекордна за подразделението на компанията, отговорно за производството на високоточни оръжия, според изявление на уебсайта на компанията.

„Американската армия подписа договор на стойност 9,8 млрд. USD с Lockheed Martin за производството на 1970 противоракетни системи Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и свързано с тях оборудване. Това е най-големият договор в историята на ракети на Lockheed Martin“, се казва в прессъобщението. Според говорителя на компанията Джейсън Рейнолдс, сделката включва доставки на рекорден брой от тези ракети „в продължение на няколко години“.

Lockheed Martin заяви, че продължава да увеличава производството на PAC-3, за да отговори на нарастващото търсене на тези оръжия, които се използват от военните на 16 други държави, освен САЩ. „Очаква се компанията да достави над 600 ракети-прехващачи за първи път през 2025 г.“, се казва в изявлението.

В края на август президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви,че администрацията му възнамерява да увеличи доставките на оръжие на съюзниците на Вашингтон в НАТО, които предоставят военна помощ на Украйна. Той отбеляза, че САЩ продават ракети и военно оборудване на страните от алианса, които от своя страна са „изцяло“ отговорни за финансирането на нуждите на Киев. Както посочи американският лидер, американските фабрики „удвояват и утрояват“ производството на системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и други отбранителни и нападателни оръжия.

На 14 юли Тръмп заяви,че Вашингтон е решил да продължи да прехвърля оръжия и военна техника на Киев, ако Европа плати за тези доставки. На НАТО е отредена координираща роля в този процес. Москва многократно е подчертавала, че изпращането на оръжия от Запада на Киев и помощта за обучение на украински войски само удължава конфликта и не променя ситуацията на бойното поле.