Европейският парламент одобри търговско споразумение със САЩ

Европейският парламент (ЕП) одобри намаляването на вносните мита върху много американски стоки, за да приложи търговското споразумение, постигнато между ЕС и Съединените щати миналата година. Срещата беше излъчена на уебсайта на ЕП.
440 членове на парламента гласуваха „за“, докато 151 гласуваха „против“.
ЕС се съгласи да премахне вносните мита върху няколко промишлени и хранителни продукта и да предостави приоритетен достъп до европейския пазар за американски селскостопански продукти в замяна на 15% мита върху стоки от страни от ЕС.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи много по-високи мита, ако ЕС не предприеме действия до 4 юли. Решението на ЕП беше последната пречка за влизането в сила на търговското споразумение между ЕС и САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6
16:08 16.06.2026
2 ще се радвам
16:09 16.06.2026
3 Ще ни продаваат ГМО и ще ставаме
16:20 16.06.2026
4 Тия мижитаци
16:21 16.06.2026
5 МАКРОН И ЗЕЛЕНСКИ
16:23 16.06.2026
6 Пешо
До коментар #1 от "честен ционист":така де....всички в ЕС ще плащат , за да може експортните държави да си продадат демократичните стоки в САЩ иначе затваряне на заводи, рецесия и полит.нестабилност. Така е през демокрацията ... .кой не скача е червен.
16:39 16.06.2026