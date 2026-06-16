Европейският парламент одобри търговско споразумение със САЩ

Европейският парламент (ЕП) одобри намаляването на вносните мита върху много американски стоки, за да приложи търговското споразумение, постигнато между ЕС и Съединените щати миналата година. Срещата беше излъчена на уебсайта на ЕП.

440 членове на парламента гласуваха „за“, докато 151 гласуваха „против“.

ЕС се съгласи да премахне вносните мита върху няколко промишлени и хранителни продукта и да предостави приоритетен достъп до европейския пазар за американски селскостопански продукти в замяна на 15% мита върху стоки от страни от ЕС.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи много по-високи мита, ако ЕС не предприеме действия до 4 юли. Решението на ЕП беше последната пречка за влизането в сила на търговското споразумение между ЕС и САЩ.