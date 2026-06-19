SpaceX вижда рискове за комуникациите в Украйна

SpaceX заяви, че плановете на ЕС да резервира повечето сателитни честоти за местни оператори заплашват да оставят европейците без директни сателитни комуникации. Това беше съобщено от Financial Times, позовавайки се на обръщението на компанията към служители на Европейската комисия.

Това предложение „създава значителна вероятност европейците да останат без директни сателитни комуникации или новите действия на европейските оператори да създадат глобални проблеми със смущенията, включително за службите за спешна помощ, като например в Украйна“, се казва в изявление на компанията, видяно от изданието.

SpaceX твърди, че планът на ЕС дава приоритет на „страната на пребиваване на оператора пред икономическите, техническите и регулаторните реалности“.

През май Европейската комисия обяви намерението си да резервира част от европейския спектър, който позволява на смартфоните да се свързват директно със сателити, за европейски оператори, като по този начин ограничи използването на честоти от американските оператори в нова битка с Вашингтон за контрол върху технологиите.

В момента така нареченият основен безжичен спектър от 2 GHz се използва от две американски компании – Viasat и EchoStar. Лицензите им изтичат през май 2027 г. и ще се проведе процес на преразпределение, който се очаква да привлече интерес от широк кръг играчи.

Когато Брюксел обяви това предложение през май, вицепрезидентът на ЕК Хена Виркунен, която отговаря за технологичния сектор на ЕС, заяви, че Общността се стреми да „засили европейските възможности в този сектор“, като същевременно остане отворена за международни играчи в други честотни ленти.