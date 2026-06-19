Турция принуди Coca-Cola да предостави на конкурентите 35% от хладилното си пространство

Турският орган за защита на конкуренцията наложи антитръстови мерки срещу Coca-Cola Sales and Distribution Inc. (CCSD), изисквайки от него да разпредели 35% от пространството в своите брандирани хладилници на конкуренти.

„Решено е, че 35% от капацитета на хладилниците за безалкохолни напитки на CCSD, разположени в пунктовете за продажба, ще бъде на разположение за конкурентни продукти. Наличието на брандиран хладилник, специално проектиран за напитки Coca-Cola в пункта за продажба, няма да попречи на прилагането на това правило“, се казва в решението на регулатора.

Органът обясни, че физически „35% от използваемото пространство вътре в хладилника ще бъде разделено вертикално с прегради и тази секция ще бъде запазена за конкурентни продукти“. „Всеки рафт във вертикално разделената зона ще има етикети, указващи, че тази зона е предназначена за конкурентни продукти и че продуктите на CCSD не са разрешени там.“ Правилото се прилага отделно за всеки от хладилните агрегати на компанията в пункта за продажба, ако има няколко такива.

Регулаторът наложи и редица ограничения върху способността на Coca-Cola да предлага отстъпки при покупката и продажбата на своите безалкохолни напитки, което би трябвало да улесни достъпа на конкурентните продукти до клиентите.

През май регулаторът започна разследване срещу турското дъщерно дружество на Unilever и Magnum Dondurma, един от най-големите производители на сладолед, по подозрение за нарушаване на антитръстовото законодателство. След разследването на компанията беше наредено да предостави 30% от хладилния си капацитет в търговски обекти с площ от 100 кв.м или по-малко на други производители, които нямат собствени хладилни агрегати.

Съветът преди това беше наложил подобни мерки на голям производител на чипс. Изискванията се отнасяха и до предоставянето на пространство на рафтовете на конкурентни марки.