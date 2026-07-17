Турция ще модернизира митническия съюз с ЕС

Турция е обезпокоена от нарастването на протекционизма в световен мащаб, което заплашва нейната търговия, инвестиции и автомобилна индустрия, и засилва контактите си с ЕС, за да започне дългоочакваните преговори за модернизиране на съществуващия митнически съюз. Това беше обявено от турския министър на търговията Омер Болат пред Анадолската агенция.

Министърът съобщи, че по време на двудневно посещение в Брюксел е ръководил делегация от представители на Министерството на търговията и частния сектор и е провел срещи с няколко европейски комисари, евродепутати, ръководството на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), ключови участници на европейския пазар и представители на големи бизнес организации.

Болат повтори, че „ЕС е най-важният експортен пазар за Турция, а Турция е петият по големина търговски партньор на ЕС“. Според него, споразумението за митнически съюз на Турция с ЕС „е в сила от почти три десетилетия“ и благодарение на него икономическите връзки между Турция и ЕС са достигнали „безпрецедентни нива“: през 2025 г. търговският оборот е възлизал на 233 милиарда долара, от които приблизително 62 милиарда долара са в автомобилната индустрия.

Министърът подчерта, че сега има „както твърд ангажимент, така и спешна необходимост от започване на преговори“ за актуализиране на споразумението. „Ветровете на протекционизма духат по целия свят . Ние следим отблизо тези процеси“, каза Болат. Той отбеляза бързия растеж на вноса от Източна Азия, промените в търговската политика на САЩ и собствените индустриални инициативи на ЕС, включително Закона за ускоряване на промишлеността и програмата „Произведено в ЕС“.

Въпреки това, поради възражения от няколко държави членки на ЕС, процесът на преговори, каза той, все още не е започнал.