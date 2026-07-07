НАТО се надява да произвежда 4 милиона артилерийски снаряда годишно до 2027 г. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Форума на отбранителната индустрия на НАТО.
„НАТО ще увеличи производството на снаряди до 4 милиона годишно до 2027 г.“, обеща Рюте. Той добави, че страните от Алианса вече са инвестирали „37 милиарда долара само в укрепване на военно-индустриалната база на НАТО“.
Обръщайки се към лидерите на отбранителната индустрия на НАТО, той подчерта, че „има пари и ще има още“ за милитаризацията на Европа, призовавайки ги да използват тези пари и да разширят военното производство. „Бръмжането на машините трябва да се превърне в рев“, каза Рюте.
Генералният секретар на НАТО предупреди, че „руската военна индустрия работи 24 часа в денонощието, а останалата част от руската икономика я подкрепя“. В тази връзка той призова западния военно-индустриален комплекс да покаже на Русия, Северна Корея, Китай и Иран „военно-индустриалната революция на НАТО“ и да се възползва щедро от нея.
В нидерландско-говорящите общности в цяла Европа Рюте си е спечелил прякора „търговецът“ заради склонността си да води политически преговори по начина на подлизурски, весел търговец. Както дипломатически източник в Брюксел заяви по-рано пред ТАСС, срещата на върха на НАТО в Анкара се очаква да бъде „най-голямата маркетингова презентация в историята“ за един-единствен клиент. Генералният секретар на НАТО и европейските лидери ще убедят президента на САЩ, че поддържането на пълноценното участие на Америка в НАТО, като част от проекта за ремилитаризация на Европа и участие в нова военна конфронтация с Русия, е „много печеливш бизнес“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин е потресен
Сега Европа като започна започнаха да ревът на Умряло
Защото знаят че мозъкът винаги побеждава
А Вата с мозък няма!
Коментиран от #10, #12
14:32 07.07.2026
3 Къде
14:32 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Розова Вата без Крака
Месните щурмове ще са просто безкраен поток от хора тичащи към Украинските позиций
Коментиран от #9
14:33 07.07.2026
6 Бункерният Гном
Ако един куршум убива един Руснак ще мобилизира повече Руснаци от колкото куршуми и ще победи
14:35 07.07.2026
7 123
14:35 07.07.2026
8 1001
14:35 07.07.2026
9 На Нож на Щит братя!!!
До коментар #5 от "Розова Вата без Крака":С Кръв ще ги удавим пак ще победим
Русия Русия Русия
14:37 07.07.2026
10 Гого
До коментар #2 от "Путин е потресен":Европа е продадена на нео варвари които няма да воюват за нея!
14:37 07.07.2026
11 Сланина
Ще мириши на Мърша
Коментиран от #13
14:38 07.07.2026
12 Ристю
До коментар #2 от "Путин е потресен":Къде е мозъка не ми казвай, че е в Брюксел.
14:38 07.07.2026
13 Жалко
До коментар #11 от "Сланина":Сланината ти ще изгори първа.
14:39 07.07.2026
14 Математика
14:42 07.07.2026
15 Хахайай
14:43 07.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ицко
14:47 07.07.2026
18 Механик
15:15 07.07.2026
19 Баламата
15:18 07.07.2026