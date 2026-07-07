НАТО се надява да произвежда 4 милиона артилерийски снаряда годишно до 2027 г. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Форума на отбранителната индустрия на НАТО.

„НАТО ще увеличи производството на снаряди до 4 милиона годишно до 2027 г.“, обеща Рюте. Той добави, че страните от Алианса вече са инвестирали „37 милиарда долара само в укрепване на военно-индустриалната база на НАТО“.

Обръщайки се към лидерите на отбранителната индустрия на НАТО, той подчерта, че „има пари и ще има още“ за милитаризацията на Европа, призовавайки ги да използват тези пари и да разширят военното производство. „Бръмжането на машините трябва да се превърне в рев“, каза Рюте.

Генералният секретар на НАТО предупреди, че „руската военна индустрия работи 24 часа в денонощието, а останалата част от руската икономика я подкрепя“. В тази връзка той призова западния военно-индустриален комплекс да покаже на Русия, Северна Корея, Китай и Иран „военно-индустриалната революция на НАТО“ и да се възползва щедро от нея.

В нидерландско-говорящите общности в цяла Европа Рюте си е спечелил прякора „търговецът“ заради склонността си да води политически преговори по начина на подлизурски, весел търговец. Както дипломатически източник в Брюксел заяви по-рано пред ТАСС, срещата на върха на НАТО в Анкара се очаква да бъде „най-голямата маркетингова презентация в историята“ за един-единствен клиент. Генералният секретар на НАТО и европейските лидери ще убедят президента на САЩ, че поддържането на пълноценното участие на Америка в НАТО, като част от проекта за ремилитаризация на Европа и участие в нова военна конфронтация с Русия, е „много печеливш бизнес“.