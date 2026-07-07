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НАТО се надява да произвежда 4 милиона артилерийски снаряда годишно

НАТО се надява да произвежда 4 милиона артилерийски снаряда годишно

7 Юли, 2026 14:29 536 19

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Плановете са това да стане до 2027 година

НАТО се надява да произвежда 4 милиона артилерийски снаряда годишно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

НАТО се надява да произвежда 4 милиона артилерийски снаряда годишно до 2027 г. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на Форума на отбранителната индустрия на НАТО.

„НАТО ще увеличи производството на снаряди до 4 милиона годишно до 2027 г.“, обеща Рюте. Той добави, че страните от Алианса вече са инвестирали „37 милиарда долара само в укрепване на военно-индустриалната база на НАТО“.

Обръщайки се към лидерите на отбранителната индустрия на НАТО, той подчерта, че „има пари и ще има още“ за милитаризацията на Европа, призовавайки ги да използват тези пари и да разширят военното производство. „Бръмжането на машините трябва да се превърне в рев“, каза Рюте.

Генералният секретар на НАТО предупреди, че „руската военна индустрия работи 24 часа в денонощието, а останалата част от руската икономика я подкрепя“. В тази връзка той призова западния военно-индустриален комплекс да покаже на Русия, Северна Корея, Китай и Иран „военно-индустриалната революция на НАТО“ и да се възползва щедро от нея.

В нидерландско-говорящите общности в цяла Европа Рюте си е спечелил прякора „търговецът“ заради склонността си да води политически преговори по начина на подлизурски, весел търговец. Както дипломатически източник в Брюксел заяви по-рано пред ТАСС, срещата на върха на НАТО в Анкара се очаква да бъде „най-голямата маркетингова презентация в историята“ за един-единствен клиент. Генералният секретар на НАТО и европейските лидери ще убедят президента на САЩ, че поддържането на пълноценното участие на Америка в НАТО, като част от проекта за ремилитаризация на Европа и участие в нова военна конфронтация с Русия, е „много печеливш бизнес“.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин е потресен

    5 8 Отговор
    Преди 2 години само Русия се въоръжаваше
    Сега Европа като започна започнаха да ревът на Умряло
    Защото знаят че мозъкът винаги побеждава
    А Вата с мозък няма!

    Коментиран от #10, #12

    14:32 07.07.2026

  • 3 Къде

    6 1 Отговор
    Ще се използват!

    14:32 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Розова Вата без Крака

    3 5 Отговор
    След изборите Путин ще обяви Пълна мобилизация
    Месните щурмове ще са просто безкраен поток от хора тичащи към Украинските позиций

    Коментиран от #9

    14:33 07.07.2026

  • 6 Бункерният Гном

    2 4 Отговор
    Ще произвежда повече Руснаци и проблемът се решава!!
    Ако един куршум убива един Руснак ще мобилизира повече Руснаци от колкото куршуми и ще победи

    14:35 07.07.2026

  • 7 123

    3 2 Отговор
    Само това ли? Ами лъкове и копия също ще трябват.

    14:35 07.07.2026

  • 8 1001

    4 2 Отговор
    Тия са за психиатрия.

    14:35 07.07.2026

  • 9 На Нож на Щит братя!!!

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Розова Вата без Крака":

    С Кръв ще ги удавим пак ще победим
    Русия Русия Русия

    14:37 07.07.2026

  • 10 Гого

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е потресен":

    Европа е продадена на нео варвари които няма да воюват за нея!

    14:37 07.07.2026

  • 11 Сланина

    3 6 Отговор
    Жалко за Русия
    Ще мириши на Мърша

    Коментиран от #13

    14:38 07.07.2026

  • 12 Ристю

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е потресен":

    Къде е мозъка не ми казвай, че е в Брюксел.

    14:38 07.07.2026

  • 13 Жалко

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сланина":

    Сланината ти ще изгори първа.

    14:39 07.07.2026

  • 14 Математика

    3 1 Отговор
    Искат война срещу 5452 ядренни бойни глави. Франция и Великобритания 245 от които 90% ще са свалени над Европа. Територии в Европа няма къде да се скриеш или отидеш. Русия огромна.

    14:42 07.07.2026

  • 15 Хахайай

    2 1 Отговор
    Амбрияжи те се акривираха🇧🇬🇷🇺😀

    14:43 07.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ицко

    3 0 Отговор
    Генералният секретар на НАТО и европейските лидери ще убедят президента на САЩ, че поддържането на пълноценното участие на Америка в НАТО, като част от проекта за ремилитаризация на Европа и участие в нова военна конфронтация с Русия, е „много печеливш бизнес“. А ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НЕ СТРУВА НИЩО. Това е посланието на РЮТЕ ПУ ТЕ.

    14:47 07.07.2026

  • 18 Механик

    0 0 Отговор
    Ох, то и аз още се надявам да ми купят колело.... Смятам, че до края на 27-ма,някъде.

    15:15 07.07.2026

  • 19 Баламата

    1 0 Отговор
    А хора да ги стрелят,кога? Мен мой ма хванеш за де--вият и да ме разкараш

    15:18 07.07.2026