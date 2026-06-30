С пускането на АЕЦ "Аккую" Турция постига въглероден неутралитет

Електричеството, генерирано в атомната електроцентрала „Аккую“, ще допринесе значително за постигането на климатичните цели на Турция.

„Росатом“, който строи първата атомна електроцентрала в Турция, „Аккую“, фокусира усилията си върху пускането в експлоатация на първия енергоблок на централата през 2026 г. „В допълнение към многото положителни икономически ефекти от проекта „Аккую“, електроенергията, генерирана в атомната електроцентрала, ще допринесе значително за постигането на климатичните цели на Турция, предимно въглероден неутралитет до 2053 г.“. Това каза Антон Дедусенко, председател на Съвета на директорите на „Аккую Нуклеар“ АД, на форума NPPES в Истанбул.

„И, разбира се, Конференцията на ООН за изменението на климата (COP31), която ще се проведе в Турция тази година, е от първостепенно значение тук. Председателството на COP31, тази ключова платформа за преговори за климата, е стратегическа стъпка за Турция, отразяваща нейния ангажимент към принципите на устойчивото развитие. За нас е от решаващо значение, че през последните години дискусията за ролята на ядрената енергия в климатичната програма стана по-фокусирана и зряла. Ядрената енергия е не само източник на стабилно, нисковъглеродно производство, но и технологична платформа за справяне с по-широк спектър от климатични и инфраструктурни предизвикателства. Важно е за нас да покажем, че тези решения вече са налични, имат практическо приложение и могат да бъдат адаптирани към нуждите на конкретни страни и региони“, отбеляза Дедусенко.

Той съобщи, че „Росатом“ планира да проведе серия от събития като част от COP31, за да обсъди практически решения от ядрената индустрия, които помагат за намаляване на въглеродния отпечатък, без да се компрометира сигурността на енергийните доставки и икономическият растеж. „Планираме да представим руски ядрени технологии в руския павилион и очакваме с нетърпение да видим всички в Анталия през ноември“, каза председателят на съвета на директорите на АД.

АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала в процес на изграждане в Република Турция. Проектът се състои от четири енергийни блока с реактори ВВЕР III+, проектирани в Русия. Всеки блок ще има мощност от 1200 MW. АЕЦ „Аккую“ е първият проект в световната ядрена индустрия, реализиран по организационния и икономически модел „Изграждане-Притежаване-Експлоатация“.