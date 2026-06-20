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България е топ производител на малини в света

България е топ производител на малини в света

20 Юни, 2026 09:35 973 8

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В България обаче се причисляват към луксозните стоки - цената за килограм на едро е около 10 евро, а на пазара стига до 32 евро

България е топ производител на малини в света - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България е сред топ производителите на малини в света. Страната ни е в челната десетка по този показател, показват данните на Асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните. Малините и тази година, обаче, си остават луксозен плод, а цената им стигна истински рекорд - над 30 евро за килограм.

У нас засетите площи с малини са над 2250 декара по данни на Министерството на земеделието. Около 10 процента от реколтата се изнася, предимно за Германия. Останалата част се реализира на вътрешния пазар. Заради лошите климатични условия тази година, на много места у нас реколтата няма да е от най-добрите. Това вече даде своя ефект, пише Нова телевизия. Цената на индустриалната малина отбелязва сериозен скок, почти двойно в сравнение с миналата година. За обикновения потребител си остава луксозна стока, тъй като по пазарите и веригите цената на килограм малини тази година стигна 32 евро.

Английски малини в землището на град Кричим отглежда от 3 години Пенко Ламбрев. Той е единственият, който се занимава с производство на ранни плодове в региона. Насажденията е засял в саксии, които е разположил в шест оранжерии. Над найлона е поставил и специална мрежа, за да ги предпази от слани, градушка и слънце.

"Защото малината е капризна откъм слънчева светлина. Плодовете много бързо слънчасват. Когато сме в оранжерии, отгоре имаме засенчваща мрежа над найлона и сега в момента ни пази от слънцето и нямаме пригор на листа, пригор на плодове", обяснява земеделският производител.

В отглеждането на малините му помага и неговата приятелка Нина. Фермерът обяснява, че английските сортове имат и своята специфика. За да станат ароматните плодове сочни и едри, е необходимо да се поливат поне по 10 пъти на ден и редовно да се измерва pH-то на почвата.

"Защото в самата саксия кокосовият субстрат (хидропонно отглеждане) много бързо изсъхва и трябва да се полива на всеки час. Зависи от температурата - по 5-6 до 10 минути на всеки час", пояснява Пенко.

"Най-големите ни разходи тази година са торовете. Те скочиха поне 100%, водата за напояването, надницата е 30 евро на човек, на ден", казва Нина Шикова.

Първите плодове започнали да берат от края на май. Очакват тази година да приберат от оранжериите поне 3 тона малини. Продукцията си, която берат през ден, реализират сами.

Пенко казва, че в момента изкупната цена на малината е между 8 и 10 евро, което е борсовата цена на едро. "Но вече цената на дребно, която е по магазинчета, по пазарчета, отива два-три пъти по-висока, 25-30 евро. Това е което се продава по пазарите в момента. Нашата стока в момента отива да морето, за курортите, главно Варна, Бургас, на по-големите борси и от там вече се разпределя по по-малките курорти", обяснява фермерът.

Едрите английски малини не се търсят от индустрията, защото за направата на сладка, конфитюри и компоти се предпочитат по-дребните и по-евтините, обясняват производителите. Сочните ранни малини са предназначени за директна прясна консумация.

"Нашите малини са много хубави, големи, но не е рентабилно за домакините да я използват за направата на сладко, компоти и за десерти, понеже им идва много скъпа и изчакват да излезе полската", казва Нина.

Двамата тази година отглеждат в оранжерии и боровинки. Първите, които успели да наберат, продали за 15 евро килограма. В момента на пазара цената им се е сринала до 7 евро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 7 Отговор
    Браво......гОлем успех......
    Ама.....
    Щом не е на банани - марш у лево!!!
    Фалшива бананова република сме...

    Коментиран от #3

    09:40 20.06.2026

  • 2 Путин

    9 9 Отговор
    Пуслерчето е топ производител на мозъчни айна в Русия

    09:41 20.06.2026

  • 3 Еиий

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не се насити на банани,време е да минеш на черни патладжани

    Коментиран от #5

    09:44 20.06.2026

  • 4 По цената им

    5 0 Отговор
    не се усеща нищо подобно.

    09:46 20.06.2026

  • 5 Това

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Еиий":

    Си е лично твой приоритет! Пропадай си колкото си искаш, щом не можеш по друг начин!

    09:47 20.06.2026

  • 6 А Испания?

    3 1 Отговор
    Тя какво да каже като произвежда хиляди тонове?
    По-полека със засилките и заклинанията, ние не пасем трева.

    09:50 20.06.2026

  • 7 Мишел

    4 1 Отговор
    Преди два месеца имаше чилийски / аржентински малини, но български не.

    10:03 20.06.2026

  • 8 топ производител

    5 0 Отговор
    А на пазара не може да купиш и 1 бг малинка.
    Само за инзос.
    И с черешите така. Топ производител, па местния тъпан яде химизирани бок луци от Турция и Македония.

    10:14 20.06.2026