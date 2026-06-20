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С 50% се понижиха цените на азотните торове

С 50% се понижиха цените на азотните торове

20 Юни, 2026 11:21 865 2

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Причините са две: слабото сезонно търсене и очакванията за възобновяване на износа на торове от Китай

С 50% се понижиха цените на азотните торове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световните цени на азотните торове паднаха на фона на оптимистичните прогнози на търговците за скорошно възстановяване на безопасното корабоплаване в Ормузкия проток. Това съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на данни от агенция Argus.

Според FT цените на уреята са паднали от априлския си пик от 918 долара за тон до 475 долара за тон, сравними с цената преди конфликта между САЩ и Израел с Иран. Спадът започна още преди подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран. Основните двигатели на спада бяха слабото сезонно търсене и очакванията за възобновяване на износа на торове от Китай, един от най-големите производители на урея в света.

Експерти от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) обаче предупреждават, че спадът на цените се дължи на намаляващото търсене, като фермерите в Северното полукълбо вече се запасяват с торове. Базираната в Ню Йорк финансова фирма StoneX изчислява, че глобалното потребление на азот е спаднало с 5%.

Междувременно близо 900 000 тона урея са блокирани в плаващи складови съоръжения в Персийския залив. За разлика от азотните торове, цените на фосфатните торове продължават да се покачват поради недостига на сяра, който се е увеличил повече от два пъти от началото на конфликта в Близкия изток.

По-рано тази седмица Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Израел не участва в преговорите по меморандума.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    4 0 Отговор
    Е те тава е новина. А причините са напълно логични. Белким некои ора гледат и си зимат бележки. Щото и тех ги чека същото.

    11:25 20.06.2026

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    За някои реколти обаче моментът е изпуснат.

    11:57 20.06.2026