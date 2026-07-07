Блокадата на Ормузкия проток е засегнала Африка

Блокадата на Ормузкия проток е нарушила доставките на торове за Африка, като по този начин е навредила на икономиките на няколко страни на континента. Това заяви Махамуд Али Юсуф, председател на Комисията на Африканския съюз, на пресконференция след консултации с руския външен министър Сергей Лавров.

„Бих искал да подчертая, че блокадата на Ормузкия проток блокира доставките на торове за нашия континент. Това е причинило инфлация и е изострило уязвимостта на икономиките на някои страни от Африканския съюз“, каза той.