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Блокадата на Ормузкия проток е засегнала Африка

Блокадата на Ормузкия проток е засегнала Африка

7 Юли, 2026 15:07 600 2

  • торове-
  • ормузки проток-
  • инфлация-
  • доставки-
  • нарушаване

Отнася се за доставките на торове

Блокадата на Ормузкия проток е засегнала Африка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Блокадата на Ормузкия проток е нарушила доставките на торове за Африка, като по този начин е навредила на икономиките на няколко страни на континента. Това заяви Махамуд Али Юсуф, председател на Комисията на Африканския съюз, на пресконференция след консултации с руския външен министър Сергей Лавров.

„Бих искал да подчертая, че блокадата на Ормузкия проток блокира доставките на торове за нашия континент. Това е причинило инфлация и е изострило уязвимостта на икономиките на някои страни от Африканския съюз“, каза той.


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Торове не са нужни.В Африка кенефите са кът и всички Африканци наторяват достатъчно земята по няколко пъти на ден.

    15:21 07.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 1 Отговор
    дано всичко да поскъпне, да запомните бай дончо със добро

    15:21 07.07.2026