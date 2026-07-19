Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Тиквичките поскъпнаха, доматите поевтиняха

Тиквичките поскъпнаха, доматите поевтиняха

19 Юли, 2026 08:30 753 15

  • борса-
  • плодове-
  • зеленчуци-
  • цени

При плодовете поскъпват единствено ябълките

Тиквичките поскъпнаха, доматите поевтиняха - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Разнопосочно движение на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци се наблюдава и през тази седмица, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро у нас, се понижава с 0,43 на сто до 2,342 пункта спрямо 2,352 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

Кравето сирене поскъпва с 2,09 на сто до 6,25 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ - с 2,70 на сто до 9,29 евро за килограм. Цената на киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е надолу с 1,86 на сто до 0,74 евро за кофичка от 400 гр., а на прясното мляко се вдига с 2,39 на сто до 1,20 евро за литър.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 4,14 на сто до 3,66 евро за килограм, а яйцата (размер М) - с 5,94 на сто до 0,19 евро за брой на едро. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се предлага по 1,52 евро за брой, което е ръст от 8,57 на сто.

Цената на ориза е с 1,52 на сто надолу до 1,68 евро за килограм, а на лещата - с 1,01 на сто до 1,96 евро за килограм. Поскъпва зрелият фасул - с 2,17 на сто до 1,98 евро за килограм. Захарта е нагоре с 0,46 на сто до 0,88 евро за килограм. Поевтинява олиото - с 0,90 на сто до 1,76 евро за литър, и брашното тип 500 - с 1,47 на сто до 0,67 евро за килограм.

При зеленчуците най-много тази седмица поскъпват тиквичките, който се търгуват с 15,11 на сто повече - по 0,64 евро за килограм, а най-голям спад се наблюдава в цената на доматите, която е надолу с 12,63 на сто до 1,37 евро за килограм.

Пада цената на зелената салата - с 3,03 до 0,64 евро за килограм, на картофите - с 2,64 на сто до 0,59 евро за килограм, на морковите - с 8,89 на сто до 0,84 евро за килограм, както и на зелените чушки - с 9,59 на сто до 1,32 евро за килограм.

Поскъпват червените чушки - с 3,72 на сто до 2,01 евро за килограм, краставиците - с 0,35 на сто до 1,15 евро за килограм, зелето - с 5,07 на сто до 0,58 евро за килограм, зрелият лук кромид - с 4,90 на сто до 0,60 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено ябълките - с 3,06 на сто до 1,28 евро за килограм. Най-голямо намаление се отчита в цената на прасковите, които се търгуват с 15,63 на сто по-малко - по 1,35 евро за килограм, следвани от кайсиите, чиято цена е с 14,32 на сто надолу до 1,40 евро за килограм. Лимоните също поевтиняват - с 3,38 на сто до 2,29 евро за килограм.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуньо Простиа

    10 0 Отговор
    Цените от лева ги обърнаха 1:1 в евро. До тук с мита, че няма няма да има поскъпване. Заплатите обаче останаха непроменени.

    Коментиран от #7

    08:47 19.07.2026

  • 2 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 1 Отговор
    В зайчарника тиквата вехне!

    Коментиран от #5

    08:49 19.07.2026

  • 3 Бавареца

    4 0 Отговор
    Не случайно германците 2000 година казваха “ Euro - teuro “ ( еврото е скъпо)

    08:49 19.07.2026

  • 4 Тиквичките поскъпнаха

    7 0 Отговор
    и масрафа на Тиквите поскъпна
    дано само техните избиратели им плащат надутите ненужни общ поръчки

    08:56 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В зайчарника тиквата вехне!

    6 0 Отговор
    дорде мъничка е змията
    всички да се съберем
    и с крака да и разглобим главата
    та от семкитете и нови тикви не изкласят

    08:59 19.07.2026

  • 7 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гуньо Простиа":

    Даже и така не е. Цените не с а 1:1, а са 1:1.5 че и нагоре. Естествено в евро.
    Само дето вече е късно да се вайкаме, щото ни го нацепиха мощно и няма вадене.
    На тоя свят обикновено страдат умните, защото другите са болшинство, а болшинството взема решенията.

    09:12 19.07.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    4 0 Отговор
    Големи хитреци са тия ейй. Гледай какво угоено момиче са сложили да продава заразват! Добре им е било ясно, че тая зеляняш не яде.

    Коментиран от #12

    09:13 19.07.2026

  • 9 Къде е кошницата

    7 0 Отговор
    Аве, къде е владо Кошницата, дето ни лъжеше безсрамно всяка вечер по твто - "доматите с половин стотинка нагоре, ама това е сезонно и пазарът ще го регулира, но пък магданозът яко му пада цената с 1 ст...".
    Отвратягата сигурно още смуче от държавния шланг?!

    Коментиран от #11

    09:17 19.07.2026

  • 10 Женския пазар

    5 0 Отговор
    Да направят фондова (плодзеленчукова) борса за пенсионерите. Да трейдват и да спекулират.

    09:17 19.07.2026

  • 11 Шлангаджията

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Къде е кошницата":

    Проверих, шлангаджията владимир иванов/ владо кошницата още е на шланга - председател на комисията по стоковите борси и тържищата?!
    Срам, срам патологичен лъжец вечно на държавна софра!!
    Радев, спиш ли?

    Коментиран от #15

    09:24 19.07.2026

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВЕСЕЛЯК":

    В такива случаи Бацо казва "Тая шия не е от туршия", а Бацо ги разбира тия работи и филиите с мас😉

    09:48 19.07.2026

  • 13 Гост

    4 0 Отговор
    2% по-евтин зарзават за цена на стотинки.
    Нафтата поскъпна пак с 15 цента за три дни.

    09:48 19.07.2026

  • 14 Гост

    4 0 Отговор
    Данъците двойно нагоре.
    Общинските такси двойно нагоре.
    Съдебните такси двойно нагоре.
    Но празът бил поевтинял с цент и половина.
    Самата държава ни обра! Осъзнавате ли го, кошничари?

    09:51 19.07.2026

  • 15 купувач

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шлангаджията":

    той мишока пазари само от борсите, затова и за него цените са нормални, а не като мине през 1-2 посредника докато стоката иде в магазина и за нас цените са други

    10:00 19.07.2026