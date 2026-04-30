Рекордно висока инфлация в еврозоната

Инфлацията в еврозоната се повиши до 3% на годишна база за първи път от три години в резултат на енергийната криза, съобщи европейската статистическа агенция Eurostat.

"Инфлацията в еврозоната се повиши до 3% на годишна база през април спрямо 2,6% през март", посочва агенцията, позовавайки се на предварителни данни.

Тези цифри са рекордни за последните три години и според агенцията са причинени от енергийната криза във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран.