Рекордно висока инфлация в еврозоната

Рекордно висока инфлация в еврозоната

30 Април, 2026 13:25 767 29

  • еврозона-
  • eurostat-
  • инфлация-
  • ръст

Достигна 3%, което е най-високо ниво за последните 3 години

Рекордно висока инфлация в еврозоната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в еврозоната се повиши до 3% на годишна база за първи път от три години в резултат на енергийната криза, съобщи европейската статистическа агенция Eurostat.

"Инфлацията в еврозоната се повиши до 3% на годишна база през април спрямо 2,6% през март", посочва агенцията, позовавайки се на предварителни данни.

Тези цифри са рекордни за последните три години и според агенцията са причинени от енергийната криза във връзка с войната на САЩ и Израел срещу Иран.


Белгия
  • 1 Така де

    15 2 Отговор
    Радев е виновен, нали герберасти.

    Коментиран от #18

    13:26 30.04.2026

  • 2 Кирил

    17 1 Отговор
    Ако е рекордно да влезнат в наще магазини да видят в пъти разлика и качество тип карценоген.

    13:26 30.04.2026

  • 3 Чорбара

    18 1 Отговор
    Еврото в канала.

    13:27 30.04.2026

  • 4 Веско

    21 1 Отговор
    Да попитам, кой даде фалшивия доклад на ЕС, че България била с 3.1 % дефицит за да ни натресат лЕврото ?

    Коментиран от #27

    13:27 30.04.2026

  • 5 Теменужка Табурткова

    19 2 Отговор
    Викнете бившата финансова престъпничка/министърка дето ни вкара в затвора/еврозоната да обяснява или да ни плати разликата!

    13:28 30.04.2026

  • 6 Хахахахах

    19 0 Отговор
    Ама как така? Нали нямаше инфлация в клуба на богатите ве?

    13:28 30.04.2026

  • 7 име

    15 0 Отговор
    Точно така, 3% е инфлацията, верваме на стъкмистиката! То, затова всеки реве за поне 15, ако не и 20% увеличение на заплатата!

    13:28 30.04.2026

  • 8 Тройката

    10 0 Отговор
    правилно са я видели, ама е 13...23.. или направо 30%.

    13:29 30.04.2026

  • 9 Банкянски лоест художник

    9 0 Отговор
    Евраки, тикваки и фалираки.

    13:31 30.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Кой ни вкара в еврозоната?

    13:31 30.04.2026

  • 11 хахахахха

    9 0 Отговор
    и 50% ще мине в джендърландия

    13:34 30.04.2026

  • 12 Да попитам

    14 1 Отговор
    Герберасти как е? Добре ли е в клуба на Богатите? Кой се хвалеше, че ни е набутал там?

    13:44 30.04.2026

  • 13 Тони

    9 0 Отговор
    "супер" счетоводителката Нуша ни гори други приказки и ни навряха в еврото насила с обещание, че влизаме в клуба на богатите. Всички тия мишоци днес се кълняха в НС и ще си получават едни прекрасни незаслужени заплати, а отделно трябва куп други бонуси. Депутатите трябва да са на вин.заплата за работата която вършат, всички имат фирми хотели и какъв ли не допълнителен доход.

    13:49 30.04.2026

  • 14 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Защо продължаваме да раздаваме на оркхайна

    13:49 30.04.2026

  • 15 Двата пътя

    7 1 Отговор
    Пред Радев има два пътя ,или да накаже виновните от банкянското котило или сам да опере пешкира

    13:50 30.04.2026

  • 16 Тоя !

    2 0 Отговор
    Много Голяма !

    Кошница Е !

    Взел !

    За Каква ?

    Инфлация !

    Говорите ?

    13:52 30.04.2026

  • 17 Петров

    7 1 Отговор
    Че тя инфлацията си беше поне толкова и миналата година. Просто от герб излъгаха, че е по-малка,за да влезем в еврозоната.

    13:53 30.04.2026

  • 18 Разбира се !

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така де":

    Че И !

    Той !

    13:56 30.04.2026

  • 19 Ййхгфд

    5 0 Отговор
    Ура,ама бананите не са мръднали.

    14:06 30.04.2026

  • 20 Станчев

    4 1 Отговор
    Приемането на еврото трябва да се разглежда като поредната национална катастрофа. Теменужка и Борисов трябва да бъдат съдени.

    14:08 30.04.2026

  • 21 Диев

    3 0 Отговор
    За тази инфлация благодарете на българоубиеца Винету и престъпника Р.Желязков които се гордеят и хвалят че набутаха България с фалшиви данни в Еврозоната и Еврото.

    14:16 30.04.2026

  • 22 Динеков

    3 0 Отговор
    Тези които сътвориха цялата тази бъркотия с еврото , цените , инфлацията , нарочно хвърлиха оставка и оставиха Радев да обере негативити , защото сега когато има протести , всичко ще се стовари върху него .Как може в Германия 100 евро да си е 100 евро и парите да имат стойност , а в България да нямат стойност ?

    14:17 30.04.2026

  • 23 УНИзян

    1 0 Отговор
    За всичко е "виновен" Путин.

    14:18 30.04.2026

  • 24 Пенчев

    2 0 Отговор
    Ама нали Буци ни убеждаваше, че покриваме критериите от 3% и ще се задържи така. А сега, когато отива в опозиция, подчинените му лъжци от НСИ започват да доближават истината. Инфлацията е такава от над 1 година, но лъжеха досега, че да може ония да се хвали, че по негово време сме влезнали в Еврозоната. И да угоди на господарите си. Бойко Българопродажни.

    14:20 30.04.2026

  • 25 Иво

    3 0 Отговор
    Борисов ,Горанов ,Теменужка ,Паси , Хампарцумян , Дацов ви облъчваха , че всичко ще е наред .За тях е наред с милиони в банковите си сметки ,а за всички останали ? Тази зима хората си платиха тока , като извдиха спестванията си , а следващата ?

    14:20 30.04.2026

  • 26 Истината

    4 0 Отговор
    Под мъдрото ръководство на Урсулите,
    ЕС лети към пропастта!

    14:23 30.04.2026

  • 27 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Веско":

    Борисов и другите Мафиоти от Групировката ГЕП.

    14:25 30.04.2026

  • 28 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    Цените станаха 1 лев за 1 евро (както всички знаехме, че ще се случи), а парите ни 50% по-малко. Кой сега ще отговаря за това, че обедняхме наполовина? Някой ще намаже ли въжето?

    14:29 30.04.2026

  • 29 Слава на НРБ (държавата на българите)

    2 0 Отговор
    Всички еврофили трябва да бъдат тричани през врата. Всички които някога са бръщолевили за европейски "ценности" трябва да бъдат скопени, за да не замърсяват земята с наследници. Време е за бесилки, евро-атлантичета клатени

    14:32 30.04.2026