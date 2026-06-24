Пенсионната реформа в Германия ще е готова до края на годината

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че правителството му ще одобри дългоочаквания пакет от пенсионни реформи до края на 2026 г.

Изказването идва на фона на нарастващия натиск върху германската пенсионна система заради застаряването на населението и увеличаващия се брой пенсионери. Реформата е сред ключовите ангажименти на управляващата коалиция и се разглежда като важна стъпка за гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

Според Мерц правителството работи върху пакет от мерки, които да стабилизират пенсионната система през следващите десетилетия. Сред обсъжданите варианти са стимули за по-дълъг трудов живот, промени в пенсионното финансиране и мерки за насърчаване на частното пенсионно осигуряване.

Канцлерът подчерта, че целта не е намаляване на пенсиите, а създаване на система, която да остане финансова устойчивa въпреки демографските промени. По думите му реформите трябва да осигурят баланс между интересите на настоящите пенсионери и бъдещите поколения работещи.

Германия е изправена пред сериозни демографски предизвикателства. Според официални прогнози през следващите години милиони представители на поколението на т.нар. бейби бум ще излязат в пенсия, което ще увеличи натиска върху социалноосигурителната система и държавния бюджет.

Темата за пенсионната реформа отдавна е сред най-чувствителните в германската политика. Синдикати и работодателски организации настояват за различни решения, а икономистите предупреждават, че отлагането на промените ще направи бъдещите реформи още по-болезнени.

Освен пенсионната система, кабинетът на Мерц подготвя и по-широка програма за икономически реформи, насочена към повишаване на конкурентоспособността на най-голямата европейска икономика. Германското правителство се стреми да ускори растежа след период на икономическо забавяне и слаба индустриална активност.

Очаква се конкретните параметри на пенсионния пакет да бъдат представени през следващите месеци, преди законодателството да бъде внесено за одобрение в Бундестага до края на годината.