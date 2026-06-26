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САЩ въведоха първата система за оценка на въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда

САЩ въведоха първата система за оценка на въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда

26 Юни, 2026 13:11 495 4

  • сащ-
  • изкуствен интелект-
  • работа-
  • ai

Платформата е предназначена да помогне на малкия бизнес и служителите да се подготвят за въздействието на широкото разпространение на изкуствения интелект

САЩ въведоха първата система за оценка на въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Калифорния стана първият щат в САЩ, който въведе система за оценка на въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда. Това беше обявено в прессъобщение на уебсайта на губернатора Гавин Нюсъм.

„Система за проследяване на безработицата, задвижвана от изкуствен интелект, предоставя по-ясна картина за това как изкуственият интелект влияе върху работниците и работните места и къде трябва да се съсредоточат подкрепата и обучението“, каза Стюарт Нокс, секретар на Калифорнийската агенция за развитие на труда и работната сила. Той добави, че това ще позволи на длъжностните лица да „гарантират, че работната сила се адаптира и процъфтява с напредването на технологиите“.

Системата е табло, чиито данни ще се актуализират месечно. Платформата е публично достъпна и е предназначена да помогне на малкия бизнес и служителите да се подготвят за въздействието на широкото разпространение на изкуствения интелект.

Както отбелязва Калифорнийската лаборатория за политически изследвания, наличните предварителни данни не показват масово увеличение на безработицата поради изкуствения интелект. Въпреки това, молбите за обезщетения за безработица от работници с висше образование в професии, които често взаимодействат с изкуствен интелект, са се увеличили от 2022 г. насам, особено след пускането на чатбота ChatGPT-3.5 от разработчика OpenAI.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Путлерчо въведе първата в света забрана на... интернет ахахах

    Коментиран от #3, #4

    13:12 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Скоро Цифров долар и социален рейтинг.

    13:12 26.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    В Русия също ще въвеждат Цифрова рубла и социален рейтинг като в Китай.

    13:13 26.06.2026

  • 4 Жеков

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    За да не личи, че е многоходов.

    13:14 26.06.2026