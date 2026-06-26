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Lufthansa отрече да отменя полет, заради дефицит на керосин

Lufthansa отрече да отменя полет, заради дефицит на керосин

26 Юни, 2026 19:56 439 1

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  • опровержение

По-рано германското издание Spiegel публикува тази информация, но впоследствие я премахна от сайта си

Lufthansa отрече да отменя полет, заради дефицит на керосин - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-голямата германска авиокомпания Lufthansa отрече информация на Der Spiegel, че до 40 от нейните самолети може да бъдат временно приземени поради недостиг на керосин, съобщи аг. Reuters.

Според агенцията авиокомпанията е заявила, че статията изглежда се основава на стар запис на събитие.

Приблизително час и половина по-късно Der Spiegel премахна статията от уебсайта си. „Преди това на това място беше публикувана история, в която се твърди, че Lufthansa се готви да приземи до 40 самолета поради енергийна криза. След публикуването стана ясно, че ключовата информация е остаряла и следователно невярна. Затова решихме да премахнем напълно този текст“, заяви Der Spiegel в изявление, публикувано на уебсайта му.

В стаятита се посочваше, че главният изпълнителен директор на Lufthansa Карстен Шпор е подготвил служителите на вътрешна среща на 26 юни за значителна ескалация на кризата. Само за 72 часа, обясни той, високата цена на керосина е ескалирала в проблем с наличността, като все повече летища са изправени пред недостиг на гориво.

Средно 12 полета на ден извършва германският национален превозвач от и до София - Франкфурт и Мюнхен. През летния сеон извършва и по близо 4 полета от морските ни градове Варна и Бургас.


Германия
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