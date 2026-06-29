Рекордни цени на морските превози поради американските тарифи

Глобалните разходи за морски превози са се повишили до двугодишен връх преди въвеждането на нови американски тарифи, съобщи The Financial Times (FT), позовавайки се на експерти.

Цените по маршрутите между Азия и Източното крайбрежие на САЩ, както и между Азия и Европа, достигнаха най-високото си ниво от лятото на 2024 г. миналата седмица, според дигиталната платформа за корабоплаване Freightos.

Според данните цената на стандартен 40-футов контейнер (12,9 метра дължина, 2,44 метра ширина и 2,59 метра височина) по маршрута Китай-Източното крайбрежие на САЩ скочи до 7880 USD, което е с 62% повече спрямо предходния месец. Цената на такива товарни превози между Китай и Средиземноморието се е повишила с 47%, до 6431 USD.

„Несигурността относно митата и разходите за корабно гориво доведе до ускорено товарене на стоки, особено в САЩ, което рязко увеличи цените на превоза“, се казва в изявление на BIMCO, най-голямата асоциация на корабособствениците. Според Джуда Левин, говорител на Freightos, клиентите и корабните компании пренасрочват доставките, за да избегнат потенциални летни смущения и покачващи се цени на горивата поради кризата в Близкия изток.

Както беше съобщено по-рано, САЩ възнамеряват да наложат нови тарифи от 10% или 12,5% върху продукти от приблизително 60 държави през юли. Това решение е следствие от разследване, започнато през март, на разпоредбите в тези страни относно вноса на стоки, произведени с помощта на принудителен труд.

Разследването е започнато съгласно раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който упълномощава президента на САЩ да предприеме всички необходими мерки за противодействие на това, което СА считат за съществуващи ограничения върху търговията на САЩ от други държави.