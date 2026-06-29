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Apple оспорва констатациите на индийските власти за нелоялна конкуренция

Apple оспорва констатациите на индийските власти за нелоялна конкуренция

29 Юни, 2026 19:07 403 2

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Компанията твърди, че антитръстовият орган на страната е използвал данни от нейните конкуренти без проверка

Apple оспорва констатациите на индийските власти за нелоялна конкуренция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската корпорация Apple оспори констатациите на Индийския антитръстов орган (CCI) относно нарушението на индийското законодателство и поиска доказателствата на регулатора да бъдат отменени. Ройтерс съобщи това.

Apple твърди, че CCI не е провела собствено разследване на нарушенията на индийските закони от страна на компанията и без проверка е използвала данни от нейните конкуренти, които обвиняват американския технологичен гигант в злоупотреба с операционната система iOS и принуждаване на клиентите да използват нейната платежна система. „Подобни твърдения, които CCI не е оценила критично, и заплахата от глоби създават риск от нарушаване на интегрирания бизнес модел на Apple в Индия и намаляване на преките чуждестранни инвестиции в нейната цифрова икономика“, заяви компанията.

Според CCI Apple е забавила разследването с повече от година и е отказала да отговори на исканията на разследващите. В тази връзка агенцията преди това издаде последно предупреждение на технологичния гигант относно задължителното плащане на глоба, която корпорацията в момента оспорва във Висшия съд в Делхи. Apple също се противопостави на новата индийска практика за изчисляване на глобите въз основа на глобалния оборот на компанията. Американският производител на смартфони твърди, че тази практика е „противоконституционна, непропорционална и несправедлива“.

Съгласно новите правила Apple може да бъде глобена до 38 милиарда долара. Разследването беше предизвикано от оплаквания от индийски стартиращи компании и Match Group (собственик на Tinder), които обвиниха Apple в злоупотреба с положението си, по-специално чрез налагане на задължително използване на платежната им система и начисляване на високи такси за покупки в приложението.

През декември 2021 г. CCI призна, че политиката на Apple ограничава избора на разработчиците на методи за плащане в приложението, но окончателно решение по случая не беше издадено поради продължаващото антитръстово разследване.


Индия
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  • 1 така така

    2 0 Отговор
    Епъл удря руснаците, а се оплаква от индийците.

    19:18 29.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Апъл са пълен фарс както и техните клиинти.Даже и индийцште не ги щат

    19:43 29.06.2026