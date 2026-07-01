САЩ планира да инвестира 137 милиарда долара в Казахстан

По време на изказване на кръглата маса „Казахстан-Америка“ в Астана американската страна очерта по-нататъшните перспективи за развитие на икономическото сътрудничество между двете страни, подчертавайки стабилния растеж на инвестиционното взаимодействие и продължаващия висок интерес на американския бизнес към казахстанския пазар, съобщава кореспондентът на агенция Казинформ.

Специален акцент беше поставен върху дългосрочния характер на партньорството и потенциала за увеличаване на обема на взаимните инвестиции.

Според старшия вицепрезидент на Търговската камара на САЩ Куш Чокси, натрупаната база от инвестиции и текущи проекти формира солидна основа за следващия етап на разширено сътрудничество.

"Общият обем на американските инвестиции в Казахстан вече надхвърля 100 милиарда долара. Това отразява дълбочината и мащаба на нашето партньорство, както и нивото на участие на американски компании в развитието на ключови сектори на икономиката на Казахстан. „Виждаме значителен потенциал за по-нататъшен растеж и гледаме на целта от 137 милиарда долара като на постижима цел, която ще отразява следващата фаза на разширяване на нашия икономически ангажимент“, каза той.

Търговският оборот между Казахстан и САЩ надхвърли 1 милиард долара през първото тримесечие на 2026 г.