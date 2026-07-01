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САЩ планира да инвестира 137 милиарда долара в Казахстан
  Тема: Казахстан

САЩ планира да инвестира 137 милиарда долара в Казахстан

1 Юли, 2026 09:53 584 14

  • казахстан-
  • сащ-
  • икономика-
  • инвестиции

Търговският оборот между двете държави надхвърли 1 милиард долара от началото на 2026 година

САЩ планира да инвестира 137 милиарда долара в Казахстан - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на изказване на кръглата маса „Казахстан-Америка“ в Астана американската страна очерта по-нататъшните перспективи за развитие на икономическото сътрудничество между двете страни, подчертавайки стабилния растеж на инвестиционното взаимодействие и продължаващия висок интерес на американския бизнес към казахстанския пазар, съобщава кореспондентът на агенция Казинформ.

Специален акцент беше поставен върху дългосрочния характер на партньорството и потенциала за увеличаване на обема на взаимните инвестиции.

Според старшия вицепрезидент на Търговската камара на САЩ Куш Чокси, натрупаната база от инвестиции и текущи проекти формира солидна основа за следващия етап на разширено сътрудничество.

"Общият обем на американските инвестиции в Казахстан вече надхвърля 100 милиарда долара. Това отразява дълбочината и мащаба на нашето партньорство, както и нивото на участие на американски компании в развитието на ключови сектори на икономиката на Казахстан. „Виждаме значителен потенциал за по-нататъшен растеж и гледаме на целта от 137 милиарда долара като на постижима цел, която ще отразява следващата фаза на разширяване на нашия икономически ангажимент“, каза той.

Търговският оборот между Казахстан и САЩ надхвърли 1 милиард долара през първото тримесечие на 2026 г.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лешоядския мисли

    6 2 Отговор
    И ще ги издоят с няколко пъти по толкова.

    Коментиран от #9

    09:57 01.07.2026

  • 2 Шеломов Вова

    5 1 Отговор
    Пак надули

    09:59 01.07.2026

  • 3 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Казахстан е един от най-големите производители на уран. Там е заровено кучето.
    И на още едно място.
    Искат да овладеят пътищата където се продава за да може всеки който купува и продава, да го прави чрез тях.

    Коментиран от #4, #11

    10:01 01.07.2026

  • 4 Библията

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    "... за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име"

    10:03 01.07.2026

  • 5 що така мари миленке

    4 1 Отговор
    а не тук да инвестират 137 милиарда долара в разграбената ни бедна държавица
    нали лакеите за всичко им клякат и козируват кво наредят
    и са ни братски народ както ни каза наскоро мадам гейнски

    10:07 01.07.2026

  • 6 Новите техно-тигри

    3 1 Отговор
    Казахстан, Азербейджан и Киргизстан имат много умни ръководители. Тези държави ще бъдат новите икономически тигри в Азия.

    10:10 01.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Те "инвестираха" над 50 в У...йна❗
    Резултатът го виждаме всички‼️

    10:18 01.07.2026

  • 8 73737227277

    2 0 Отговор
    Статията посочва, че САЩ планира значителни инвестиции в Казахстан (137 млрд. долара) и че американското участие вече е над 100 млрд. долара, като търговският оборот расте. Въпросът тук е не толкова дали инвестициите са ‘добри’ или ‘лоши’, а какви условия и механизми стоят зад тях и как това може да се преведе в политическо влияние. Исторически икономическият ангажимент на големи държави често върви с опити за насочване на стратегически решения; затова е важно да се оценят конкретните сектори, договореностите и възможните ефекти върху суверенитета и вътрешната стабилност. Както се казва - "Опази, Боже сляпо да не прогледа."

    10:19 01.07.2026

  • 9 Ще, ще

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лешоядския мисли":

    Но първо, ще откраднат от тях двойно повече.

    10:21 01.07.2026

  • 10 А за балканската колония

    3 0 Отговор
    БУЙ!

    10:30 01.07.2026

  • 11 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Това е вярно, но семейство Тръмп не отиват
    в Казахстан за уран, а за волфрам.
    Дори американски медии писаха по темата :)

    Коментиран от #12

    10:47 01.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Предвид много близкото му относително тегло с това на златото САШтинските БАНКСТЕРИ и ВЛАСТИ доведоха до:
    "Колосалната афера с 10 000 тона злато от волфрам!"
    Сега да очакваме II серия ли🤔

    10:54 01.07.2026

  • 13 Боко

    0 0 Отговор
    Еххххеее 137 милиарда ,60% за мен ,ихууу

    10:56 01.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Волфрамът не реагира на магнит и други тестове за произход на кюлчета, но когато азиатците решават да пробият няколко от тях - лъсва СВЕТОВНАТА ИЗМАМА❗

    "Кюлчета, с редовни серийни номера, с произход от САЩ, са били държани във Форт Нокс. Говори се, че пратката е била от 5600-5700 кюлчета, като всяко тежи 400 унции.

    В началото експертите предположиха, че фалшификацията идва от Китай. Но китайците излязоха с декларация, че схемата е прилагана от САЩ.

    За какво става дума? По време на администрацията на Клинтьн и неговите съветници Роберт Рубин, Алън Грийнспан и Лорънс Самърс, около 1,5 милиона фалшиви кюлчета от волфрам по 400 унции всяко, са били произведени в една рафинерия на САЩ (това прави над 16 000 метрични тона фалшиво злато). След това 640 000 от тези волфрамови фалшификати са били покрити със злато и продадени на международния пазар. Според американски източници, измамата е от 600 милиарда до 1 трилион долара."

    11:01 01.07.2026