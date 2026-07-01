САЩ планира да инвестира 137 милиарда долара в Казахстан

По време на изказване на кръглата маса „Казахстан-Америка“ в Астана американската страна очерта по-нататъшните перспективи за развитие на икономическото сътрудничество между двете страни, подчертавайки стабилния растеж на инвестиционното взаимодействие и продължаващия висок интерес на американския бизнес към казахстанския пазар, съобщава кореспондентът на агенция Казинформ.
Специален акцент беше поставен върху дългосрочния характер на партньорството и потенциала за увеличаване на обема на взаимните инвестиции.
Според старшия вицепрезидент на Търговската камара на САЩ Куш Чокси, натрупаната база от инвестиции и текущи проекти формира солидна основа за следващия етап на разширено сътрудничество.
"Общият обем на американските инвестиции в Казахстан вече надхвърля 100 милиарда долара. Това отразява дълбочината и мащаба на нашето партньорство, както и нивото на участие на американски компании в развитието на ключови сектори на икономиката на Казахстан. „Виждаме значителен потенциал за по-нататъшен растеж и гледаме на целта от 137 милиарда долара като на постижима цел, която ще отразява следващата фаза на разширяване на нашия икономически ангажимент“, каза той.
Търговският оборот между Казахстан и САЩ надхвърли 1 милиард долара през първото тримесечие на 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лешоядския мисли
Коментиран от #9
09:57 01.07.2026
2 Шеломов Вова
09:59 01.07.2026
3 Наблюдател
И на още едно място.
Искат да овладеят пътищата където се продава за да може всеки който купува и продава, да го прави чрез тях.
Коментиран от #4, #11
10:01 01.07.2026
4 Библията
До коментар #3 от "Наблюдател":"... за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име"
10:03 01.07.2026
5 що така мари миленке
нали лакеите за всичко им клякат и козируват кво наредят
и са ни братски народ както ни каза наскоро мадам гейнски
10:07 01.07.2026
6 Новите техно-тигри
10:10 01.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Резултатът го виждаме всички‼️
10:18 01.07.2026
8 73737227277
10:19 01.07.2026
9 Ще, ще
До коментар #1 от "Лешоядския мисли":Но първо, ще откраднат от тях двойно повече.
10:21 01.07.2026
10 А за балканската колония
10:30 01.07.2026
11 Ами
До коментар #3 от "Наблюдател":Това е вярно, но семейство Тръмп не отиват
в Казахстан за уран, а за волфрам.
Дори американски медии писаха по темата :)
Коментиран от #12
10:47 01.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Ами":Предвид много близкото му относително тегло с това на златото САШтинските БАНКСТЕРИ и ВЛАСТИ доведоха до:
"Колосалната афера с 10 000 тона злато от волфрам!"
Сега да очакваме II серия ли🤔
10:54 01.07.2026
13 Боко
10:56 01.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Кюлчета, с редовни серийни номера, с произход от САЩ, са били държани във Форт Нокс. Говори се, че пратката е била от 5600-5700 кюлчета, като всяко тежи 400 унции.
В началото експертите предположиха, че фалшификацията идва от Китай. Но китайците излязоха с декларация, че схемата е прилагана от САЩ.
За какво става дума? По време на администрацията на Клинтьн и неговите съветници Роберт Рубин, Алън Грийнспан и Лорънс Самърс, около 1,5 милиона фалшиви кюлчета от волфрам по 400 унции всяко, са били произведени в една рафинерия на САЩ (това прави над 16 000 метрични тона фалшиво злато). След това 640 000 от тези волфрамови фалшификати са били покрити със злато и продадени на международния пазар. Според американски източници, измамата е от 600 милиарда до 1 трилион долара."
11:01 01.07.2026