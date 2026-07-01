„Белла България“ получи приза на КРИБ и Община Свиленград за социално отговорен партньор

„Белла България“ спечели приза в категорията „Влияние върху местната икономика“ в годишните награди на Koнфeдepaциятa нa paбoтoдaтeлитe и индycтpиaлцитe в Бългapия (КРИБ) и Община Свиленград „Социално отговорен партньор“. На тържествена церемония в Хасково бяха отличени фирми от областта за принос и социална отговорност, за партньорство с общините и инвестиции.

Отличието беше връчено на мениджъра „Производство“ в Свиленград Армен Григориан лично от Стоян Ставрев, член на УС на КРИБ.

„За нас тази награда е чест и отговорност. Вярваме, че успешният бизнес има важна роля в развитието на обществото и че дългосрочните партньорства с местните институции са ключът към реализирането на значими каузи. Благодарим на Община Свиленград и КРИБ-Хасково за високата оценка и доверието“, коментира Армен Григориан.

„Белла България“ е сред водещите представители на бизнеса и предпочитан работодател в община Хасково. На територията на Свиленград е ситуирана най-новата фабрика на хранителната компания за тестени изделия.

Предприятието е сертифицирано по последната версия – 8 на IFS Food Standard. Той е създаден с цел да насърчава непрекъснатото подобряване на компаниите. В този смисъл, с внедряването на осмата версия „Белла България“ постави нов стандарт, с международно значение, който цели изграждането на динамична култура за безопасност на храните.

Преди година фабриката беше оборудвана с четири напълно автоматизирани линии за производство на тестени продукти с пълнежи, два нови шокови спирални тунела „Фригоскандия“ с капацитет 1 тон/час, автоматична кашонираща машина PATYN. Така компанията направи възможно увеличението на производствения годишен капацитет на базата с 12 000 тона.

Тестените ни продукти на „Белла България“ – под собствени и частни марки – се предлагат на всички ключови пазари чрез директните контакти на компанията ни с водещите европейски ритейлъри като Меркадона (Испания), Schwarz групата – Lidl (Германия) и Kaufland International (Полша, Хърватска, Чехия, Румъния и Словакия и Германия), Aldi Sud и Aldi Nord, REWE и Tesco (Централна Европа).

Компанията ще продължи да инвестира във внедряването на най-новите технологии в производството и да развива своята политика за корпоративна социална отговорност, основана на устойчиво развитие, партньорство и активна ангажираност към местната общност.