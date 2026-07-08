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Увеличение от 6% на инвестициите в световната икономика

Увеличение от 6% на инвестициите в световната икономика

8 Юли, 2026 09:05 365 3

  • икономика-
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Достигнаха обем от 1.6 трилиона долара

Увеличение от 6% на инвестициите в световната икономика - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през 2025 г. са се увеличили с 6% в сравнение с предходната година, достигайки 1,6 трлн. USD, според годишния доклад за глобалните инвестиционни тенденции на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

Според оценките на организацията, притокът на инвестиции в развитите икономики е нараснал с 11%, докато този в развиващите се страни е нараснал само с 2%. Увеличението на инвестиционната активност се дължи главно на няколко големи проекта, предимно в развитието на инфраструктура за изкуствен интелект. Значителни инвестиции са направени и в производството на полупроводници, нефтения и газовия сектор и проекти, свързани с критични минерали.

Експертите на UNCTAD обясняват, че инвестиционната активност е останала слаба в повечето други сектори. Според заключенията на доклада, възстановяването на глобалните инвестиционни потоци „остава крехко“ и е съпроводено с нарастваща концентрация в различните държави и икономически сектори. Организацията предупреждава, че инвестиционните перспективи за 2026 г. са помрачени от продължаващата несигурност в световната търговия, геополитическото напрежение, конфликтите и високите разходи за финансиране.


Швейцария
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  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Кило краставици от 5 лв ( 2.5€),
    вече е 10лв (5€) ❗
    Ръст на инвестициите .... 100% 🤔❗

    09:29 08.07.2026