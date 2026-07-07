Търсенето на газ в Близкия изток ще намалее за първи път от 33 години

В своя доклад за пазара на газ, Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква търсенето на газ в Близкия изток да намалее за първи път от 33 години през 2026 г. поради сложната геополитическа обстановка.

„Прогнозира се потреблението на природен газ в Близкия изток да намалее с приблизително 4%, което е първият годишен спад в региона от 1993 г. насам. Щетите по местните производствени и преработвателни съоръжения, както и намаленото производство на свързан газ, оказват негативно влияние върху търсенето на природен газ в региона“, се посочва в доклада.

Следователно търсенето на газ в Близкия изток през 2026 г. може да достигне 615 милиарда кубически метра, в сравнение с 641 милиарда кубически метра през 2025 г.

Не само потреблението, но и търсенето на газ ще намалее с близо 0.5% в световен мащаб. Причината е конфликтът в Близкия изток.

„Очаква се глобалното търсене на газ да намалее с около 0,5% (или 20 милиарда кубически метра) през 2026 г., което е третият годишен спад през това десетилетие, след предишни спадове през 2020 г. и 2022 г.“, се посочва в доклада. Следователно, търсенето на газ през 2026 г. може да достигне 4,28 трилиона кубически метра. Кубически метра в сравнение с 4,3 трилиона кубически метра през 2025 г.

В Европа търсенето на природен газ ще намалее с 2% поради значителния растеж в производството на възобновяема енергия и по-високите цени на газа. В Северна Америка потреблението на газ ще намалее леко. Търсенето на газ в Азия ще намалее с 0,5% през 2026 г., тъй като по-високите цени на втечнения природен газ (LNG) подкрепят прехода на енергийния сектор от газ към въглища и водят до по-ниска производителност в газоемките и енергоемките индустрии. В Близкия изток потреблението на газ ще спадне с 4% поради военни конфликти.

В Евразия, от друга страна, търсенето ще се увеличи с приблизително 3%. В Африка се очаква търсенето на газ да остане като цяло непроменено, докато в Централна и Южна Америка то ще се увеличи с почти 3%, тъй като се очаква намаляващото производство на водноелектрическа енергия да доведе до увеличено потребление на газ.