Германия започва производството на ядрено гориво от руски тип

Властите на федералната провинция Долна Саксония одобриха разширяването на завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в град Линген за производство на горивни касети (ТВ) по технологии на руската горивна компания ТВЕЛ, част от държавната корпорация Росатом, съобщава вестник Die Zeit с позоваване на регионалното министерство на околната среда.
Заводът в град Линген в бъдеще ще може да произвежда горивни елементи от руски тип. Министерството на околната среда на Долна Саксония одобри съответното разширение на завода при спазване на строги изисквания за безопасност.
Оператор на централата е Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), част от френския концерн Framatome. ANF планира да произвежда шестоъгълни горивни касети за атомни електроцентрали по руски дизайн. За целта се предвижда да се използват технологии на руската горивна компания ТВЕЛ.
Условията за започване на производство включват пълна забрана за допускане на служители на ТВЕЛ и Росатом на територията на предприятието, твърди Die Zeit. Руското оборудване и софтуер трябва да преминат независима външна проверка и да бъдат изолирани от останалата ИТ инфраструктура на завода. Горивните елементи, доставени от Русия, подлежат на 100% контрол
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ала бала
Коментиран от #2
15:45 22.07.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "ала бала":Не са спирали да търгуват с Русия.
Санкциите са само на хартия и то за балъци а някои си правят далаверите!
15:48 22.07.2026
3 Дзак
Коментиран от #6
15:49 22.07.2026
4 Мишел
Коментиран от #5
15:53 22.07.2026
5 Дзак
До коментар #4 от "Мишел":Разбирам само от космически кораби!
15:59 22.07.2026
6 Соломон
До коментар #3 от "Дзак":Абе вие нормални ли сте .Германия ще започва да го произвежда а не да се обучава в руски завод.Производството ще бъде в Германия в германски завод от германски работници.Едиственото което ще ползва Германия е технологията как се прави
Коментиран от #8
16:01 22.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:04 22.07.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Соломон":А ти МАЛОумен ли си🤔❓
Как ще правиш нещо по чужда технология без да знаеш как се прави🤔❗
Все едно да направиш трансплантация на сърце само като гледаш по картинките от Гугъл❗
Ама ти може и на мозАк да направиш😉
16:07 22.07.2026
9 Жожи
16:44 22.07.2026
10 дядото
17:18 22.07.2026