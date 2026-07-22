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Германия започва производството на ядрено гориво от руски тип

Германия започва производството на ядрено гориво от руски тип

22 Юли, 2026 15:43 963 10

  • ядрено гориво-
  • германия-
  • русия-
  • тип

Одобрено е разширяването на завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в Линген

Германия започва производството на ядрено гориво от руски тип - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Властите на федералната провинция Долна Саксония одобриха разширяването на завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в град Линген за производство на горивни касети (ТВ) по технологии на руската горивна компания ТВЕЛ, част от държавната корпорация Росатом, съобщава вестник Die Zeit с позоваване на регионалното министерство на околната среда.

Заводът в град Линген в бъдеще ще може да произвежда горивни елементи от руски тип. Министерството на околната среда на Долна Саксония одобри съответното разширение на завода при спазване на строги изисквания за безопасност.

Оператор на централата е Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), част от френския концерн Framatome. ANF ​​планира да произвежда шестоъгълни горивни касети за атомни електроцентрали по руски дизайн. За целта се предвижда да се използват технологии на руската горивна компания ТВЕЛ.

Условията за започване на производство включват пълна забрана за допускане на служители на ТВЕЛ и Росатом на територията на предприятието, твърди Die Zeit. Руското оборудване и софтуер трябва да преминат независима външна проверка и да бъдат изолирани от останалата ИТ инфраструктура на завода. Горивните елементи, доставени от Русия, подлежат на 100% контрол


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ала бала

    19 0 Отговор
    започнаха да търгуват с Русия а ние само си блеем

    Коментиран от #2

    15:45 22.07.2026

  • 2 оня с коня

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "ала бала":

    Не са спирали да търгуват с Русия.
    Санкциите са само на хартия и то за балъци а някои си правят далаверите!

    15:48 22.07.2026

  • 3 Дзак

    12 0 Отговор
    А как ще стане обучението и приемането? Може би германски инженери в руското предприятие?

    Коментиран от #6

    15:49 22.07.2026

  • 4 Мишел

    8 2 Отговор
    Произвежданото в САЩ ядрено гориво също е тип руско, от предното поколение. Купува го и България.

    Коментиран от #5

    15:53 22.07.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Разбирам само от космически кораби!

    15:59 22.07.2026

  • 6 Соломон

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Абе вие нормални ли сте .Германия ще започва да го произвежда а не да се обучава в руски завод.Производството ще бъде в Германия в германски завод от германски работници.Едиственото което ще ползва Германия е технологията как се прави

    Коментиран от #8

    16:01 22.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    УрсуLIZA- от забрана на ОПАСНОТО ядрено гориво за АЕЦ, до производство на ЗЕЛЕНО ядрено гориво за ЗЕЛЕНИТЕ АЕЦ🤔❗

    16:04 22.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    А ти МАЛОумен ли си🤔❓
    Как ще правиш нещо по чужда технология без да знаеш как се прави🤔❗
    Все едно да направиш трансплантация на сърце само като гледаш по картинките от Гугъл❗
    Ама ти може и на мозАк да направиш😉

    16:07 22.07.2026

  • 9 Жожи

    1 1 Отговор
    Индийци и пакета може

    16:44 22.07.2026

  • 10 дядото

    2 1 Отговор
    за иран и други - не може,война води тръмп,но за швабите е друго,нали

    17:18 22.07.2026