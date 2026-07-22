Германия започва производството на ядрено гориво от руски тип

Властите на федералната провинция Долна Саксония одобриха разширяването на завода Advanced Nuclear Fuels GmbH в град Линген за производство на горивни касети (ТВ) по технологии на руската горивна компания ТВЕЛ, част от държавната корпорация Росатом, съобщава вестник Die Zeit с позоваване на регионалното министерство на околната среда.

Заводът в град Линген в бъдеще ще може да произвежда горивни елементи от руски тип. Министерството на околната среда на Долна Саксония одобри съответното разширение на завода при спазване на строги изисквания за безопасност.

Оператор на централата е Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), част от френския концерн Framatome. ANF ​​планира да произвежда шестоъгълни горивни касети за атомни електроцентрали по руски дизайн. За целта се предвижда да се използват технологии на руската горивна компания ТВЕЛ.

Условията за започване на производство включват пълна забрана за допускане на служители на ТВЕЛ и Росатом на територията на предприятието, твърди Die Zeit. Руското оборудване и софтуер трябва да преминат независима външна проверка и да бъдат изолирани от останалата ИТ инфраструктура на завода. Горивните елементи, доставени от Русия, подлежат на 100% контрол