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Законопроект може да ограничи ръст на продажбите на Mercedes-Benz в САЩ

Законопроект може да ограничи ръст на продажбите на Mercedes-Benz в САЩ

24 Юли, 2026 20:25 402 6

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  • продажби

Законопроектът се отнася до забрана за внос на автомобили, чиито производители включват китайски инвеститори

Законопроект може да ограничи ръст на продажбите на Mercedes-Benz в САЩ - 1
Снмика: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Планът на германския автомобилен производител Mercedes-Benz да увеличи продажбите в САЩ с една трета до 2030 г. може да бъде осуетен. Причината за това е предложена забрана в САЩ за внос на автомобили, чиито производители включват китайски инвеститори, съобщава вестник Handelsblatt.

Mercedes-Benz планира да продава 400 000 леки автомобила и 80 000 микробуса годишно в САЩ до края на десетилетието. Това е с една трета повече от настоящите данни на автомобилния производител, които възлизат на 301 000 леки автомобила и почти 36 000 микробуса годишно. По този начин Съединените щати се превръщат в най-важния пазар на растеж в света за германския автомобилен производител, отбелязва вестникът. Компанията се надява да използва това, за да компенсира предимно спада на продажбите в Китай, обяснява Handelsblatt.

Mercedes-Benz обаче рискува да се сблъска с проблеми поради потенциалното приемане на закон, който в най-лошия случай би изключил напълно компанията от американския автомобилен пазар. Това се отнася за производители, в които китайските акционери държат повече от 15% от компанията. Големите китайски инвеститори представляват почти 20% от дела на германския автомобилен производител, отбелязва вестникът. На 22 юли този законопроект успешно преодоля първото препятствие в сенатската комисия.

Представители на Mercedes-Benz търсят изключения или облекчения от законопроекта, като предлагат на американските власти да повишат прага на китайска собственост до 25%. Това би позволило на компанията напълно да защити приблизително 20% от акциите си от новия закон. Те аргументират позицията си, като посочват прага от 25%, който вече е установен в същия законопроект за доставчици на софтуер и компоненти от трети страни. Mercedes-Benz официално потвърди, че е в консултации с Вашингтон.

Mercedes се бори с неуспехи от дълго време. През първото тримесечие на 2026 г. нетната печалба на групата е спаднала със 17,2%. През 2025 г. печалбата е спаднала почти наполовина – от 10,4 милиарда евро на 5,3 милиарда евро – след като показателите вече се бяха влошили през 2024 г. Тарифите, валутните разлики и интензивната конкуренция в Китай са оказали негативно влияние върху резултатите. Обемите на продажбите и приходите също са намалели.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    1 0 Отговор
    Ако няма Мерцедес всичко в света ще е свършило ..говоря принципно..Бош, Сименс ,Сони, ...синоним за качество и техническа и инженерна мисъл

    Коментиран от #4

    20:32 24.07.2026

  • 2 .....

    1 0 Отговор
    Аууу затвориха пазара,нема къде да реализират🤣🤣

    20:33 24.07.2026

  • 3 Ами Идеално !

    2 0 Отговор
    Нека И Те !

    Вкусят !

    От Меда !

    20:39 24.07.2026

  • 4 От Миналия !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Век !

    Коментиран от #5

    20:40 24.07.2026

  • 5 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "От Миналия !":

    Явно живееш в миналия век ,лошо няма

    20:43 24.07.2026

  • 6 Това е ад

    0 0 Отговор
    Полицията в Германия трепа хората с ток за нищо,в Южна Германия не може да пътуват чужденци-крещят ! Явно пак нацизъм!

    20:45 24.07.2026