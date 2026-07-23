Сърбия разреши на компаниите да използват резерви от дизел поради недостиг на гориво

Сръбските власти разрешиха на петролните компании да използват собствените си оперативни резерви от евродизел. Това ще помогне за преодоляване на настоящите трудности с доставките за вътрешния пазар, без да се използват държавни резерви, заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.

„Поради сложната ситуация на световния пазар, трудностите с вноса поради ниските нива на водата в реките в нашия регион и сезонното увеличение на търсенето, днес министерството реши да позволи на петролните компании, които са подали съответните заявки, да използват своите оперативни резерви за снабдяване на пазара. Тези оперативни резерви ще помогнат за преодоляване на настоящите трудности с доставките, без да се изчерпват държавните резерви, ще позволят на петролните компании незабавно да получат необходимото гориво и ще позволят на нашия пазар да поддържа високото ниво на доставки, на което се радваше досега“, каза министърът, според пресслужбата на министерството.

Джедович-Ханданович заяви, че това са оперативни резерви, които компаниите са длъжни да поддържат в съответствие със закона. „Тези резерви впоследствие се попълват сравнително бързо, в рамките на договорените срокове, след като вносът на гориво се нормализира. Ще позволим и на Петролната индустрия на Сърбия да предостави оперативните си резерви, при поискване, на компании, които в момента изпитват повишено търсене на местни петролни продукти“, каза тя.

Министърът отбеляза още, че използването на оперативни резерви е мярка, предназначена да компенсира временните проблеми с вноса, докато работата на рафинерията в Панчево остава ключова за осигуряване на дългосрочна сигурност на доставките.

В сряда Джедович-Ханданович заяви, че поради ниските нива на водата в Дунав, баржите могат да транспортират само 30-40% от общия си капацитет. В тази ситуация транспортът се извършва по шосе или железопътен транспорт, но това е недостатъчно, за да се поберат планираните обеми. Поради тази причина, каза тя, държавата е принудена да се намеси и да намали акцизите, за да стабилизира пазара.