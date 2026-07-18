Стана ясна причината за спирането на атомните електроцентрали във Франция

Спирането на реакторите или намаляването на производството на електроенергия в атомните електроцентрали във Франция по време на периоди на екстремни горещини се дължи на спазване на екологичните изисквания, а не на безопасността на централите. Въпреки това, френската държавна енергийна компания EDF заяви, че се работи за намаляване на въздействието на високите температури върху тяхната работа в бъдеще.

Компанията отбеляза, че реакторите Golfeche-2, Chaux-2 и Bugey-3 са били спрени по време на скорошната гореща вълна. Последният беше включен отново към мрежата вечерта на 17 юли. Още четири реактора (Blaye-2, Blaye-3, Saint-Alban-2 и Chaux-1) са имали намалено производство на електроенергия.

„Няма риск за безопасността. Реакторите могат да работят при високи температури. Тези ограничения служат за защита на флората и фауната“, обясни пресслужбата на компанията.

Те обясниха, че температурата и дебитът на естествените водни източници в близост до атомните електроцентрали понякога са ограничени от местните разпоредби, като ограниченията се определят индивидуално за всяка централа. EDF твърди, че сушите и топлинните вълни практически нямат влияние върху производството на ядрена енергия, а от 2000 г. насам загубите на производство поради високи температури и ниски нива на реките са средно 0,3% от годишното производство на флота на атомните електроцентрали. В момента в цялата страна има 57 действащи реактора.

Въпреки това, операторът на атомната електроцентрала, по искане на френските власти, проведе проучване на уязвимостта на своите енергийни системи към изменението на климата и в началото на 2026 г. представи план за адаптация с прогнозни разходи, като изчисли, че ще отпусне 8,7 милиарда евро за тази цел през следващите 15 години. „Пример за устройство, което в момента се проучва, е охладителна система за изпускана вода от въздухоохладители. Тя позволява охлаждане на водата от основните системи за изпускане на въздухоохладители, с които тези съоръжения вече са оборудвани, преди изпускане. Такова устройство вече съществува в атомната електроцентрала Civoux“, каза източникът на агенцията.

Що се отнася до другите видове производство на енергия, за които EDF е отговорна, компанията предприема мерки във водноелектрически централи, за да се адаптира към евентуални наводнения, както и обратно, към отдръпване на нивата на водата. Компанията също така увери, че работи за „увеличаване на приноса си към многоцелевото използване на водните ресурси“. В островните територии се работи за укрепване на електропреносните мрежи с високо, средно и ниско напрежение. В ход е и подготовка за „управление на екстремни ветрови събития, които биха могли да повлияят на тези мрежи“.

Адаптиране на реакторите към изменението на климата

Ядрените реактори от следващо поколение EPR-2, чието строителство е планирано да започне във Франция през следващите години, ще бъдат адаптирани към изменението на климата, по-специално към повишаването на летните температури, съобщи EDF.

„Тъй като реакторите EPR-2 могат да работят след 2100 г., техният дизайн и местоположение трябва да бъдат устойчиви на неблагоприятни сценарии за изменение на климата и да отчитат референтната прогноза за затопляне“, каза източникът на агенцията. Той уточни, че докладите на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) също се използват като насока при проектирането на бъдещи реактори.

Що се отнася до конкретните мерки, планираният за изграждане реактор EPR-2 в атомната електроцентрала Бюже (департамент Ен) ще бъде оборудван със специално устройство, което ще ограничи нагряването на изпусканата вода от две охладителни кули. Това е особено важно предвид настоящите ограничения относно температурата на водата, изпускана в река Рона. EDF обясни, че това се дължи предимно на защитата на флората и фауната на реката, а не на способността на атомната електроцентрала да работи при високи температури.

„Решението за добавяне на това устройство към проекта беше взето през септември 2025 г. Изграждането на това устройство няма да повлияе на графика за изпълнение на проекта или на планираната дата за въвеждане в експлоатация. Тази част от строителните работи може да се извършва паралелно с други строителни работи“, обясни EDF.

Франция разполага с най-големия парк от атомни електроцентрали в света, състоящ се от 54 реактора. В началото на февруари 2023 г. френският президент Еманюел Макрон обяви необходимостта от повишаване на енергийния си суверенитет и очерта планове за разработване на ново поколение реактори - Европейския реактор под налягане (EPR-2). Той също така обяви намерението си да построи шест реактора EPR-2. През март 2026 г. Елисейският дворец обяви, че френското правителство ще предостави заем с облекчени условия от държавния фонд за спестявания Caisse des Dépôts за финансиране на строителството, докато енергийната компания EDF обеща да запази разходите за строителство на 72,8 милиарда евро.

Според последните актуализирани планове, първият от тези реактори е планиран да бъде пуснат в експлоатация през 2038 г. Според AFP обаче първоначалното въвеждане в експлоатация на реакторите...

Проектът беше планиран за 2035 г., но беше отложен с три години. Очаква се първите два реактора EPR-2 (всеки с мощност 1,7 MW) да бъдат построени в атомната електроцентрала Penly в департамента Seine-Maritime, а други реактори ще бъдат построени в атомната електроцентрала Gravelines (департамент Nord) и атомната електроцентрала Bugey (департамент Ain).