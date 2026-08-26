Европейците плащат 9 пъти повече за газ заради бюрократична глупост

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на РФПИ, заяви, че европейските граждани плащат приблизително девет пъти повече за природен газ от жителите на САЩ поради отказа на ЕС от руските енергийни ресурси.
„Цената на бюрократичната глупост на ЕС, изразена в отказа му от руските енергийни ресурси: европейците плащат приблизително девет пъти повече за природен газ от американците“, коментира той публикация на инвеститор в X, в която се посочва, че европейците сега плащат 8,6 пъти повече за природен газ от американците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
Коментиран от #4
14:40 26.08.2026
2 ДрайвингПлежър
14:42 26.08.2026
3 Опорка
14:42 26.08.2026
4 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "мдааааа":Е то де да имаха 😂😂😂
на заем не е баш имане 😂
Коментиран от #8
14:42 26.08.2026
5 Кримчанин
храна. И за тях не плащаме.
14:43 26.08.2026
6 Тебе кой
14:43 26.08.2026
7 миленке бая кратко ти е матрялчето
14:46 26.08.2026
8 Изплежър ,
До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":Коментирай и зарплатите , де ..
14:46 26.08.2026
9 така де
14:48 26.08.2026
10 копей
14:57 26.08.2026
11 койдазнай
14:57 26.08.2026