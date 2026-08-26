Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на РФПИ, заяви, че европейските граждани плащат приблизително девет пъти повече за природен газ от жителите на САЩ поради отказа на ЕС от руските енергийни ресурси.

„Цената на бюрократичната глупост на ЕС, изразена в отказа му от руските енергийни ресурси: европейците плащат приблизително девет пъти повече за природен газ от американците“, коментира той публикация на инвеститор в X, в която се посочва, че европейците сега плащат 8,6 пъти повече за природен газ от американците.