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Европейците плащат 9 пъти повече за газ заради бюрократична глупост

Европейците плащат 9 пъти повече за газ заради бюрократична глупост

26 Август, 2026 14:37 559 11

  • газ-
  • европа-
  • сащ-
  • цена-
  • кирил дмитриев

Сравнението е спрямо цената, която плащат американците

Европейците плащат 9 пъти повече за газ заради бюрократична глупост - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на РФПИ, заяви, че европейските граждани плащат приблизително девет пъти повече за природен газ от жителите на САЩ поради отказа на ЕС от руските енергийни ресурси.

„Цената на бюрократичната глупост на ЕС, изразена в отказа му от руските енергийни ресурси: европейците плащат приблизително девет пъти повече за природен газ от американците“, коментира той публикация на инвеститор в X, в която се посочва, че европейците сега плащат 8,6 пъти повече за природен газ от американците.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    5 7 Отговор
    Имат - плащат ...

    Коментиран от #4

    14:40 26.08.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    тя не е просто бюрократична глупост - тя е всеобща, всепоглъщаща и много токсична глупост на цялото "общество"... и не само за газ плащаме в пъти!

    14:42 26.08.2026

  • 3 Опорка

    7 3 Отговор
    Така е в клуба на богатите, имат пари - плащат.

    14:42 26.08.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "мдааааа":

    Е то де да имаха 😂😂😂
    на заем не е баш имане 😂

    Коментиран от #8

    14:42 26.08.2026

  • 5 Кримчанин

    6 7 Отговор
    А пък ние в Крим не плащаме въобще за газ, защото няма. Няма и ток, вода, бензин, нет,
    храна. И за тях не плащаме.

    14:43 26.08.2026

  • 6 Тебе кой

    5 6 Отговор
    кой те пита та се обаждаш от обора си/каторгата си бе, престъпен добитък? Варвари руски, никой ви не ще да ви диша вече.

    14:43 26.08.2026

  • 7 миленке бая кратко ти е матрялчето

    5 0 Отговор
    също изрази съмнения дали това влияе на инфлацияте и ваште надници за пълнеж

    14:46 26.08.2026

  • 8 Изплежър ,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Коментирай и зарплатите , де ..

    14:46 26.08.2026

  • 9 така де

    5 2 Отговор
    то па едно време приятелска русия ни продаваше газ 2 пъти по скъпо отколкото на натовска Германия а сега се загрижили че никой не им иска газта

    14:48 26.08.2026

  • 10 копей

    1 0 Отговор
    имате ли бензин

    14:57 26.08.2026

  • 11 койдазнай

    0 0 Отговор
    Преди 15 години природния газ беше 73 лева мегавата, днес е 63! И основната причина за това е, че обявихме война на Русия, а те ни признаха за неприятелска държава.

    14:57 26.08.2026