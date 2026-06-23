Полша няма да плаща за строителството на пътища в Украйна

Полша не възнамерява да плаща за пътно строителство в Украйна от собствения си бюджет. Това заяви полският министър на инфраструктурата Дариуш Климчак в интервю за Радио Zet.
„Няма съмнение, че Полша ще използва собствени бюджетни средства за изграждане на пътища в Украйна“, каза той, отговаряйки на въпрос дали Полша възнамерява да финансира изграждането на магистрала до Лвов.
Министърът отбеляза също, че Главната дирекция за национални пътища и магистрали, която е подчинена на неговото министерство, се занимава само със пътно строителство на полска територия. „Ако бъде обявен търг за пътно строителство и бъдат намерени средства в украинския бюджет или международен фонд, и полските компании могат да участват и да печелят от договора, тогава това е решение на частните полски компании“, обясни Климчак.
Международна конференция за възстановяването на Украйна ще се проведе в Гданск от 25 до 26 юни.
Според експерти на Световната банка, публикувани през ноември 2025 г., цената на възстановяването на Украйна след края на военните действия се оценява на 600 милиарда долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #3
16:14 23.06.2026
2 Сталин
16:14 23.06.2026
3 Сталин
До коментар #1 от "честен ционист":Израел ще плати с американски пари,там ще се строи нов Израел
Коментиран от #8
16:16 23.06.2026
4 Румен Радев
16:16 23.06.2026
5 Хаххахахаха
16:18 23.06.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:19 23.06.2026
7 Даааа
16:21 23.06.2026
8 Търновец
До коментар #3 от "Сталин":Не само в т.н. Украйна ще има нещо между възродена Отоманска империя и втори Израел - в непризнатата Сомалиланд също се строи поне една Израелска военна база - там има етнос с вероизповедание което се признава в Израел от равини като основа. Израел дава гражданство на такива Сомалийци. И тези сметки идват в ЕС.
16:27 23.06.2026
9 Аоо
16:34 23.06.2026
10 Споко
Коментиран от #12
16:53 23.06.2026
11 ПлащамеНаВсекиВсичко
17:11 23.06.2026
12 Ах ,ах
До коментар #10 от "Споко":Ако това стане Полша ще е първата напуснала ЕС след англичаните. Поляците мразят да им взимат , а още по- малко да не им дават.
Да издържат Осрайна ,забрави
17:14 23.06.2026