Полша няма да плаща за строителството на пътища в Украйна

Полша не възнамерява да плаща за пътно строителство в Украйна от собствения си бюджет. Това заяви полският министър на инфраструктурата Дариуш Климчак в интервю за Радио Zet.

„Няма съмнение, че Полша ще използва собствени бюджетни средства за изграждане на пътища в Украйна“, каза той, отговаряйки на въпрос дали Полша възнамерява да финансира изграждането на магистрала до Лвов.

Министърът отбеляза също, че Главната дирекция за национални пътища и магистрали, която е подчинена на неговото министерство, се занимава само със пътно строителство на полска територия. „Ако бъде обявен търг за пътно строителство и бъдат намерени средства в украинския бюджет или международен фонд, и полските компании могат да участват и да печелят от договора, тогава това е решение на частните полски компании“, обясни Климчак.

Международна конференция за възстановяването на Украйна ще се проведе в Гданск от 25 до 26 юни.

Според експерти на Световната банка, публикувани през ноември 2025 г., цената на възстановяването на Украйна след края на военните действия се оценява на 600 милиарда долара.