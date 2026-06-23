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Полша няма да плаща за строителството на пътища в Украйна

Полша няма да плаща за строителството на пътища в Украйна

23 Юни, 2026 16:11 1 032 12

  • украйна-
  • пътища-
  • полша-
  • ремонт

Полският министър на инфраструктурата Дариуш Климчак заяви, че и дума не може да става за това

Полша няма да плаща за строителството на пътища в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полша не възнамерява да плаща за пътно строителство в Украйна от собствения си бюджет. Това заяви полският министър на инфраструктурата Дариуш Климчак в интервю за Радио Zet.

„Няма съмнение, че Полша ще използва собствени бюджетни средства за изграждане на пътища в Украйна“, каза той, отговаряйки на въпрос дали Полша възнамерява да финансира изграждането на магистрала до Лвов.

Министърът отбеляза също, че Главната дирекция за национални пътища и магистрали, която е подчинена на неговото министерство, се занимава само със пътно строителство на полска територия. „Ако бъде обявен търг за пътно строителство и бъдат намерени средства в украинския бюджет или международен фонд, и полските компании могат да участват и да печелят от договора, тогава това е решение на частните полски компании“, обясни Климчак.

Международна конференция за възстановяването на Украйна ще се проведе в Гданск от 25 до 26 юни.

Според експерти на Световната банка, публикувани през ноември 2025 г., цената на възстановяването на Украйна след края на военните действия се оценява на 600 милиарда долара.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Всеки с малцинство в Украйна ще трябва да се бръкни и плати. Ганчо също.

    Коментиран от #3

    16:14 23.06.2026

  • 2 Сталин

    16 0 Отговор
    В Полша от 73 проби от украинското зърно внесено там ,в 17 е намерено салмонела,в още 17 пестициди,в 11 -ГМО ,в 6 - миотоксини.В други проби от украинско зърно е намерено живак, кадмий,олово и желязо.В България някой изобщо прави ли изследване на украинското зърно и знае ли българина какво изобщо яде,това лято руските въоръжени сили гръмнаха складове с боеприпаси в Украйна,където се съхраняваха снаряди с обеднен уран от Англия,и радиоактивния облак от взрива достигна в голяма част от Европа

    16:14 23.06.2026

  • 3 Сталин

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Израел ще плати с американски пари,там ще се строи нов Израел

    Коментиран от #8

    16:16 23.06.2026

  • 4 Румен Радев

    3 6 Отговор
    България ще плаща.

    16:16 23.06.2026

  • 5 Хаххахахаха

    8 0 Отговор
    Ма що така? Нали са "братя" мовоезичните и пшеките? Или вече не са толкова?

    16:18 23.06.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    Е, не се карайте де, лика прилика сте си! Изяжте си тортичките, приберете си играчките, че скоро ще ви дойде един чичо на гости, сещате ли се кой? Ще ви донесе орешчета!

    16:19 23.06.2026

  • 7 Даааа

    13 1 Отговор
    Ми, нормално... Украинците да не би да плащат на някого за нещо? Като капак на всичко ни принудиха да им купуваме житото, яйцата, слънчогледа и не знам какво още. Ядем си тук отрови от Украйна и си носим последствията ю

    16:21 23.06.2026

  • 8 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Не само в т.н. Украйна ще има нещо между възродена Отоманска империя и втори Израел - в непризнатата Сомалиланд също се строи поне една Израелска военна база - там има етнос с вероизповедание което се признава в Израел от равини като основа. Израел дава гражданство на такива Сомалийци. И тези сметки идват в ЕС.

    16:27 23.06.2026

  • 9 Аоо

    9 0 Отговор
    Ама украинците да не би да са се надявали, че поляците и западноевропейците ще им възстановяват земята, като руснаците ще им строят заводи, атомни, газови и въглищни централи? Не, на западноевропейците им трябваха глупаци, които да леят кръвта си за интересите им. Но ако на НАТО му потрябват магистрали за нападение над Русия, тоя поляк никой няма да му обърне внимание, даже и той може да бъде пратен да копае за магистрали и железни пътища.

    16:34 23.06.2026

  • 10 Споко

    2 0 Отговор
    Брюксел ще резне от субсидиите на всяка държава и така ще се финансира Украйна а Полша и нейното земеделие ще са най потърпевши....но нали искат Украйна в ес

    Коментиран от #12

    16:53 23.06.2026

  • 11 ПлащамеНаВсекиВсичко

    2 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    17:11 23.06.2026

  • 12 Ах ,ах

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Споко":

    Ако това стане Полша ще е първата напуснала ЕС след англичаните. Поляците мразят да им взимат , а още по- малко да не им дават.
    Да издържат Осрайна ,забрави

    17:14 23.06.2026