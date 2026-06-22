Земеделски производители в Полша протестират срещу доставките от Украйна

Полски фермери блокираха магистрала S3, която преминава през три воеводства до брега на Балтийско море близо до Шчечин, в знак на протест. Това съобщи онлайн порталът Interia.pl.

Няколкостотин души участват в протеста, блокирайки магистралата с десетки трактори, комбайни и друга селскостопанска техника. Основното искане на протестиращите е ограничаване на доставките на селскостопанска продукция от Украйна и страните от Южноамериканския общ пазар (MERCOSUR).

„Не сме съгласни с простото елиминиране на нас, фермерите, които произвеждат здравословна и безопасна храна“, цитира порталът организатора на протеста Павел Топорек. Той заяви, че протестът ще продължи, докато полският премиер Доналд Туск не отговори на исканията на фермерите. „Всички виждат, знаят, слушат, разбират, но никой не прави нищо“, коментира Топорек позицията на полското Министерство на земеделието относно положението на полските фермери, които не са в състояние да се конкурират с евтините селскостопански продукти от Украйна и страните от MERCOSUR.

Полските фермери протестират от години срещу камиони, превозващи селскостопански продукти от Украйна, които влизат в страната им. Те многократно са посочвали, че това е вредно за местния бизнес. В знак на протест фермерите преди това са прибягвали до пълно блокиране на украински камиони от влизане на полските гранични пунктове.