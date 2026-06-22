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Земеделски производители в Полша протестират срещу доставките от Украйна

Земеделски производители в Полша протестират срещу доставките от Украйна

22 Юни, 2026 16:05 946 10

  • полша-
  • украйна-
  • протест-
  • земеделски производители

Протестиращите са блокирали магистрала S3, водеща до брега на Балтийско море близо до Шчечин

Земеделски производители в Полша протестират срещу доставките от Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полски фермери блокираха магистрала S3, която преминава през три воеводства до брега на Балтийско море близо до Шчечин, в знак на протест. Това съобщи онлайн порталът Interia.pl.

Няколкостотин души участват в протеста, блокирайки магистралата с десетки трактори, комбайни и друга селскостопанска техника. Основното искане на протестиращите е ограничаване на доставките на селскостопанска продукция от Украйна и страните от Южноамериканския общ пазар (MERCOSUR).

„Не сме съгласни с простото елиминиране на нас, фермерите, които произвеждат здравословна и безопасна храна“, цитира порталът организатора на протеста Павел Топорек. Той заяви, че протестът ще продължи, докато полският премиер Доналд Туск не отговори на исканията на фермерите. „Всички виждат, знаят, слушат, разбират, но никой не прави нищо“, коментира Топорек позицията на полското Министерство на земеделието относно положението на полските фермери, които не са в състояние да се конкурират с евтините селскостопански продукти от Украйна и страните от MERCOSUR.

Полските фермери протестират от години срещу камиони, превозващи селскостопански продукти от Украйна, които влизат в страната им. Те многократно са посочвали, че това е вредно за местния бизнес. В знак на протест фермерите преди това са прибягвали до пълно блокиране на украински камиони от влизане на полските гранични пунктове.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    24 5 Отговор
    В Полша от 73 проби от украинското зърно внесено там ,в 17 е намерено салмонела,в още 17 пестициди,в 11 -ГМО ,в 6 - миотоксини.В други проби от украинско зърно е намерено живак, кадмий,олово и желязо.В България някой изобщо прави ли изследване на украинското зърно и знае ли българина какво изобщо яде,това лято руските въоръжени сили гръмнаха складове с боеприпаси в Украйна,където се съхраняваха снаряди с обеднен уран от Англия,и радиоактивния облак от взрива достигна в голяма част от Европа

    16:08 22.06.2026

  • 2 Сталин

    17 4 Отговор
    Путин подписа указ за национализиране на 250 000 хектара земеделска земя принадлежаща на американската компания NCH Capital на Джордж Рор , който още е собственик на земеделска земя в Румъния и България,как е успял да придобие замя в България след като Волен Сидеров наложи мораториум на чужденци да купуват земя,изглежда след като Волен се отказа от политиката вече няма кой да спира западните мародери

    16:09 22.06.2026

  • 3 хаха

    9 8 Отговор
    Да протестират ко. Все едно вноса не се организира от Полски фирми. ХАХАХА

    Вие какво си мислите бе? Украинците решават..."я днес да изнесем за Полша, а утре за Блатото"?
    ХАХАХА

    Коментиран от #7

    16:09 22.06.2026

  • 4 Дориана

    20 4 Отговор
    Най- после и те се усетиха, че ЕС трови хората с отровни пестициди от Украйна и Венецуела. ЕС стават все по- вредна организация , която накрая ще натика Европа във война.

    16:10 22.06.2026

  • 5 Софиянец

    20 5 Отговор
    Вече всички са против бандеровците, видя се че няма да побеждават Русия 😂😂😂 и сега ги подритват като плъхоци!

    16:15 22.06.2026

  • 6 Вече никой

    14 4 Отговор
    не може да ги понася. А клуба на богатите желаещи се превърна в такъв на обедняващите и изпадащи от власт

    16:18 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жожи

    4 3 Отговор
    А, докато украинците убиват руснаци и мачкат руската икономика чрез кръвта на младите си мъже-браво, дори и медал получи зеленото влечуго. А поляците ще седят отстрани, ще се кефят и ще прибират парсата.

    16:45 22.06.2026

  • 9 кукуназал

    9 1 Отговор
    За всичко това е виновна Урсулата. Кой знае колко милиончета е взела за да подпише спорзуменията с МЕРКОСУР, Австралия,Канада и бог знае още с кого. Само с ескимосите и извънземните не е подписала споразумение гадната вещица.

    17:21 22.06.2026

  • 10 Гост

    8 1 Отговор
    Един зърнар от нашите ми беше казал, че днес в България всичкото жито е фуражно, за износ, а хлябът ни се прави от украинско вносно жито.
    Ако това е вярно, значи не сме държава.

    17:31 22.06.2026