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Казахстан създава междуародна организация по водите
  Тема: Казахстан

Казахстан създава междуародна организация по водите

20 Август, 2026 09:21 542 0

  • казахстан-
  • вода-
  • инициатива-
  • международна организация

Инициативата се подкрепя и от други държави

Казахстан създава междуародна организация по водите - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инициативата на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев за създаване на Международна организация по водите получи подкрепата на участниците в специално събитие, организирано от Министерството на външните работи на Казахстан в рамките на COP-17 в Улан Батор, съобщиха от пресслужбата на Министерството на външните работи.

В дискусията участваха представители на ООН, национални делегации, експерти и НПО. Казахстан представи концепцията на бъдещата организация и резултатите от международните консултации, проведени в Астана, Найроби и Ню Йорк.

Посланикът на Казахстан в Монголия Алмас Сейтакинов отбеляза важността на укрепването на международното сътрудничество в областта на водните ресурси, особено на фона на сушите, деградацията на земите и климатичните предизвикателства.

Председателят на Агенцията по водите на Монголия Зенеемядарин Батбаяр подчерта навременността на казахстанската инициатива.

След срещата участниците изразиха готовност за съвместно популяризиране на водната програма на платформи на ООН. Казахстан също призова за продължаване на обсъждането на инициативата в рамките на предстоящата Конференция на ООН по водите в Абу Даби.


Казахстан
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