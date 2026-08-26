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Нидерландия няма достатъчно запаси от газ за зимата
  Тема: Бъдещето на Газа

Нидерландия няма достатъчно запаси от газ за зимата

26 Август, 2026 16:37 437 8

  • нидерландия-
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  • gasunie

Без допълнителни политически решения страната няма да бъде подготвена за тежък зимен сценарий

Нидерландия няма достатъчно запаси от газ за зимата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нидерландия не успява да изпомпва достатъчно газ в подземните хранилища. Без правителствена намеса страната рискува да бъде неподготвена за отоплителния сезон в случай на суровата зима, съобщи операторът на газова инфраструктура на страната, Gasunie.

„Предвид последните събития, Нидерландия вече няма да може да постигне предварително определената си цел за зимен капацитет за съхранение (115 TWh), ниво, което съответства на приблизително половината от потреблението на Нидерландия. Това обаче не означава автоматично, че газът ще бъде недостатъчен през предстоящата зима или че сигурността на доставките е застрашена. От практическа гледна точка тази ситуация предполага, че без допълнителни политически решения Нидерландия ще бъде недостатъчно подготвена за тежък зимен сценарий“, обясни Gasunie.

Компанията отбеляза, че целта от 115 TWh (почти 11 милиарда кубически метра) отразява резерви от газ, достатъчни за нормално покриване на отоплителния сезон, дори в случай на сурова зима. Този показател е определен от самата Gasunie.

Операторът добави, че постоянно следи пазарната ситуация и поддържа контакт с Министерство на климатичната политика и зеления растеж. Компанията подчерта, че счита действията на вносителите на газ за подходящи и че предизвикателната пазарна ситуация се дължи на „геополитически събития от последните месеци“. „В крайна сметка политическите решения трябва да се вземат от министерството, въз основа на консултации с компании от енергийния сектор и като се вземат предвид последните събития“, добави компанията.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Само

    13 0 Отговор
    в България текат реки от мед и масло !

    16:38 26.08.2026

  • 2 Айляк

    11 0 Отговор
    Рютко, Рютко, бе.
    Тия твоЙте пе да ли немат газ за зимата.
    Айде и ти тайно при Путин:)

    16:42 26.08.2026

  • 3 Янко

    11 0 Отговор
    Това значи че санкциите работят.

    16:53 26.08.2026

  • 4 1111

    7 0 Отговор
    Ааа, що ве? Що ви е газ, май не ви трябва! Нещо, санкцийки, манцийки, знаете отде идва газът, ама не ви трябва, на малоумни газ не им трябва.

    16:54 26.08.2026

  • 5 Дън Бай

    7 0 Отговор
    Важното е, че е в коалицията на желаещите!

    16:54 26.08.2026

  • 6 Лама Кифла

    4 0 Отговор
    да наблегнат на фасуля

    17:00 26.08.2026

  • 7 Абе,

    5 0 Отговор
    няма,но пък спазва санкциите на фонлайнар...

    17:01 26.08.2026

  • 8 мдааааа

    1 0 Отговор
    Те тука ше има ерекция ...

    17:08 26.08.2026