General Motors инвестира 791 милиона долара в канадски заводи

General Motors (GM) ще инвестира 1,1 милиарда канадски долара (791 млн. USD) в своите канадски съоръжения, по-специално за производството на нов тежкотоварен камион в завода си в Онтарио, на фона на новите американски тарифи, съобщава аг. Reuters.

Съответстващо инвестиционно споразумение беше постигнато между корпорацията и Канадския синдикат на работниците на GM. Според агенцията, канадската автомобилна индустрия е изправена пред тарифи от 25% от САЩ.

Една от основните области на инвестиции ще бъде производството на пикапа GMC Sierra от следващо поколение и нов V8 двигател. Като част от сделката, канадските работници ще получат 3% увеличение на заплатите за 3 години.

Американският търговски преговарящ Джеймисън Гриър заяви по-рано този месец, че Отава се е отказал от това, което Вашингтон е сметнал за благоприятна двустранна търговска сделка. В тази връзка, 50% вносни мита на САЩ върху определени категории канадски стоки влязоха в сила на 22 август. Канадският премиер Марк Карни потвърди решението си да преустанови търговските преговори със САЩ. Той отбеляза, че Отава ще наложи ответни мита. Карни също така подчерта, че между САЩ и Канада е започнала „търговска война“. Той изрази мнение, че Вашингтон е инициирал това.

След това президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната планира да наложи 50% мита върху канадски автомобили, авточасти и стомана, считано от 1 януари 2027 г. От гледна точка на Белия дом, Канада „ограбва САЩ“ от години, възползвайки се от специални отношения и де факто търговски преференции. Президентът на САЩ обаче предупреди, че САЩ вече няма да толерират това. Той също така нарече канадските служители клоуни и заплаши Отава със сериозни последици за ескалиране на търговското и друго напрежение.