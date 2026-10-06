Президентът на Иран: Преговорите със САЩ нямат смисъл

Преговорите със САЩ „нямат смисъл“, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. Думите му са излъчени от иранската държавна телевизия ИРИБ и са цитирани от Франс прес.

„Досега те ни атакуваха три пъти след преговори, което показва, че не търсят диалог“, заяви Пезешкиан. По думите му разговорите са безсмислени с „враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си“.

Изявлението идва повече от седем месеца след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран. Въпреки последвалите дипломатически инициативи преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат в задънена улица.

Споразуменията не сложиха край на конфликта

През април САЩ и Иран сключиха споразумение за прекратяване на огъня. През юни двете страни подписаха меморандум за разбирателство, а през септември проведоха разговори в рамките на Общото събрание на ООН.

Тези стъпки обаче не доведоха до трайно уреждане на конфликта. Според БТА Вашингтон и Техеран продължават да имат сериозни разногласия по въпроса за стратегическия Ормузки проток. Двете страни редовно си отправят взаимни заплахи за нови удари.

Изявлението на Пезешкиан поставя под съмнение възможността за бързо възобновяване на преговорите между Иран и САЩ. Към момента няма данни за нова дата или конкретен формат на разговори.

Източници: btvnovinite.bg