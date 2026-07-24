Десет държави от ЕС са "против" плана на Европейската комисия за обвързване на плащанията с реформи

Група от 10 държави от ЕС, включително Франция, Испания и Италия, се противопоставиха на предложението на Европейската комисия (ЕК) за обвързване на редовните плащания с реформи в рамките на новия седемгодишен бюджет, съобщи Politico.

Малта, Унгария и Полша също се обявиха срещу инициативата. Поддръжниците на плана смятат, че въвеждането на условия за плащане ще „помогне на по-бедните държави от ЕС да подобрят икономическите си резултати“. Дипломати от държави, които се противопоставят на реформата, обаче смятат, че истинската цел е да се забави потокът от плащания към по-бедните региони.

Както съобщава Politico, крайният срок за бюджета наближава и недоволството от плана на Европейската комисия само нараства. Няколко лидери на ЕС възнамеряват да представят предложения за смекчаване на модела на плащане в замяна на реформи.