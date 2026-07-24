Десет държави от ЕС са "против" плана на Европейската комисия за обвързване на плащанията с реформи

Група от 10 държави от ЕС, включително Франция, Испания и Италия, се противопоставиха на предложението на Европейската комисия (ЕК) за обвързване на редовните плащания с реформи в рамките на новия седемгодишен бюджет, съобщи Politico.
Малта, Унгария и Полша също се обявиха срещу инициативата. Поддръжниците на плана смятат, че въвеждането на условия за плащане ще „помогне на по-бедните държави от ЕС да подобрят икономическите си резултати“. Дипломати от държави, които се противопоставят на реформата, обаче смятат, че истинската цел е да се забави потокът от плащания към по-бедните региони.
Както съобщава Politico, крайният срок за бюджета наближава и недоволството от плана на Европейската комисия само нараства. Няколко лидери на ЕС възнамеряват да представят предложения за смекчаване на модела на плащане в замяна на реформи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
13:40 24.07.2026
2 Учудвам се
идеята е добра сама по себе си но в "клуба на богатите" някои са по равни от другите, те винаги са напред в "реформите" и тяхните пари винаги идват навреме докато други вечно все нещо не са направили както трябва и вечно чакат. примери бол.
13:43 24.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4
13:43 24.07.2026
4 Гост
До коментар #3 от "Последния Софиянец":САЩ зареждат керосин за цистерните без пари от Лукойл.
Коментиран от #5, #8
13:46 24.07.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Гост":А мито ще искат ли ?
13:48 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не е вярно
До коментар #4 от "Гост":Подарък е от Румбака шофьора на самолеДа!
13:52 24.07.2026
9 Миииии
14:55 24.07.2026