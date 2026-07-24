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Десет държави от ЕС са "против" плана на Европейската комисия за обвързване на плащанията с реформи

Десет държави от ЕС са "против" плана на Европейската комисия за обвързване на плащанията с реформи

24 Юли, 2026 13:37 1 160 9

  • европейска комисия-
  • плащания-
  • противопоставяне-
  • промени

Недоволството от плана на Европейската комисия нараства

Десет държави от ЕС са "против" плана на Европейската комисия за обвързване на плащанията с реформи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Група от 10 държави от ЕС, включително Франция, Испания и Италия, се противопоставиха на предложението на Европейската комисия (ЕК) за обвързване на редовните плащания с реформи в рамките на новия седемгодишен бюджет, съобщи Politico.

Малта, Унгария и Полша също се обявиха срещу инициативата. Поддръжниците на плана смятат, че въвеждането на условия за плащане ще „помогне на по-бедните държави от ЕС да подобрят икономическите си резултати“. Дипломати от държави, които се противопоставят на реформата, обаче смятат, че истинската цел е да се забави потокът от плащания към по-бедните региони.

Както съобщава Politico, крайният срок за бюджета наближава и недоволството от плана на Европейската комисия само нараства. Няколко лидери на ЕС възнамеряват да представят предложения за смекчаване на модела на плащане в замяна на реформи.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    7 1 Отговор
    България е най-бедна и трябва да получи най-голямото парче от баницата.

    13:40 24.07.2026

  • 2 Учудвам се

    12 5 Отговор
    че възразяват държави като Франция и Испания, а ние си мълчим. това дърво с "пари срещу реформи" вече го ядохме с плана за "възстановяване и устойчивост".
    идеята е добра сама по себе си но в "клуба на богатите" някои са по равни от другите, те винаги са напред в "реформите" и тяхните пари винаги идват навреме докато други вечно все нещо не са направили както трябва и вечно чакат. примери бол.

    13:43 24.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    САЩ наложиха нови по високи мита на България.Храни куче да те лае.

    Коментиран от #4

    13:43 24.07.2026

  • 4 Гост

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    САЩ зареждат керосин за цистерните без пари от Лукойл.

    Коментиран от #5, #8

    13:46 24.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    А мито ще искат ли ?

    13:48 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не е вярно

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Подарък е от Румбака шофьора на самолеДа!

    13:52 24.07.2026

  • 9 Миииии

    3 0 Отговор
    Аре сека държава си връща националната валута. Къв ми се пада на мене Моцарт и да Винчи изобразени на новата парични знаци😂🤣🤣

    14:55 24.07.2026