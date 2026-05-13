Гана иска да придобие дела на Лукойл в офшорната зона в Гвинейския залив

Властите в Гана обмислят придобиването на 38% дял на Лукойл в офшорния нефтен блок Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP) в Гвинейския залив. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според тези източници Гана смята, че има преференциално право да закупи дела на Лукойл в проекта за разработване на находището Pecan в Гвинейския залив. Гана се стреми да получи по-голям контрол върху производството на петрол в западните си води.

По-рано Лукойл обяви, че е постигнала споразумение с американската компания Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните ѝ активи. Както отбелязва Bloomberg, делът в DWT/CTP вероятно е част от международното портфолио на руската компания, което Carlyle ще получи.

Гана е уведомила Лукойл за намерението си, съобщава Bloomberg. Представители на руската компания отказаха коментар, съобщава агенцията.

През 2023 г. правителството на Гана одобри проекта за разработване на находището Пекан в блока DWT/CTP, в който участва Лукойл.