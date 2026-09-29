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Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Тръмп отхвърли иранския план, но остави вратата за преговори отворена (ВИДЕО)

Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Тръмп отхвърли иранския план, но остави вратата за преговори отворена (ВИДЕО)

29 Септември, 2026 15:02 546 5

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  • ормузки проток

Липсата на доверие между САЩ и Иран остава основният проблем пред постигането на трайна договореност между двете страни, казва гостът

Ангел Орбецов пред ФАКТИ: Тръмп отхвърли иранския план, но остави вратата за преговори отворена (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Липсата на доверие между САЩ и Иран остава основният проблем пред постигането на трайна договореност между двете страни. Преговорите през последните години често се водят чрез посредници и неведнъж са стигали до момент, в който изглежда възможна положителна развръзка, но след това са се натъквали на нови препятствия. Иран представи сега нов план, който включва вдигане на блокадата, отмяна на санкциите на САЩ срещу иранския износ на нефт и нефтопродукти, както и размразяване на ирански средства, държани извън страната. В предложението се предвижда и отваряне на Ормузкия проток, както и незабавно започване на преговори по ядрената програма. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ бившият дипломат Ангел Орбецов.

„Липсата на доверие между САЩ и Иран трябва да се разглежда като основен проблем, защото те водят много преговори и голямата част от тях са чрез посредници. Иранците действително в рамките на сесията на ООН представиха един нов план, който включва, от една страна, вдигане на блокадата, вдигане на санкциите на ООН срещу иранския износ на нефт и нефтопродукти. И също така добавят една нова точка – размразяване на влоговете, които са държани извън Иран, като е спомената и цифрата от 12 милиарда щатски долара, която не е съвсем ясно как е получена“, добави гостът.

„От друга страна, Иран поема задължението да отвори Ормузкия проток, което също е нещо ново. В юнския меморандум беше записано, че Иран ще осигури безопасност за преминаване в протока, а сега говори за отваряне, което означава, че Иран ще позволи преминаването на морски съдове. В такъв случай това е една отстъпка, която прави Иран, в сравнение с това, което беше записано в юнския меморандум. Другите предложения включват потвърждение, че Иран не се стреми към придобиване на ядрено оръжие, че ще пристъпи незабавно към преговори по своята ядрена програма“, каза още бившият дипломат.

„Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, тъй като според него то не отговаря на американските интереси и условия. В същото време американският президент не затвори вратата за дипломацията и заяви, че преговорите продължават. Това дава надежда, че преговорите могат да продължат и поне до междинните избори в САЩ да няма възобновяване на военните действия. Може да бъде постигнато нещо частично, но едва ли при липсата на доверие между двете страни може да се получи генерална развръзка на проблема сега“, каза още Ангел Орбецов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Голия

    2 0 Отговор
    спрете им ракията

    15:45 29.09.2026

  • 3 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НИ ПРОБУТВАТЕ ЗА НОВИНИ ГЛУПОСТИ КОИТО НЕ ИНТЕРЕСУВАТ БЪЛГАРИТЕ,А УМИШЛЕНО МЪЛЧИТЕ ЗА НАЙ ВАЖНОТО В МОМЕНТА И ТО Е,ЧЕ РАДЕВ Е ОТПУСНАЛ 9 МИЛИОНА ЕВРО НА ФИРМА НА ДПС,КОЯТО В МОМЕНТА С БАГЕРИ РАЗРУШАВА ПАМЕТНИКА НА ВРЪХ ШИПКА.ВЕЧЕ ИМА СТОТИЦИ БЪЛГАРИ САМООРГАНИЗИРАЛИ СЕ НА ШИПКА КОИТО ПРАВЯТ ЖИВА ВЕРИГА КАМИОНИТЕ ДА НЕ ИЗНАСЯТ И ИЗВОЗВАТ КАМЪНИТЕ ОТ МОНУМЕНТА И БАГЕРИТЕ ДА НЕ ДОРАЗРУШАТ ПАМЕТНИКА.

    Коментиран от #5

    15:45 29.09.2026

  • 4 Тръмплин

    0 0 Отговор
    Щв правя войни за да държа церната на петрола висока. Имам да продавам много краден венецуелски.

    15:56 29.09.2026

  • 5 Тръмплин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Ако това е вярно, политическата марионврка ще бъде импиичнат много скоро.

    15:57 29.09.2026

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