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Hypersonica привлече 100 милиона евро за хиперзвукови ракети

Hypersonica привлече 100 милиона евро за хиперзвукови ракети

2 Ноември, 2026 16:53 530 8

  • hypersonica-
  • хиперзвукови ракети-
  • отбранителна индустрия-
  • великобритания-
  • германия

Британско-германският стартъп е оценен на около 700 млн. EUR и планира да ускори изпитанията и производството във Великобритания и Германия

Hypersonica привлече 100 милиона евро за хиперзвукови ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Британско-германският стартъп Hypersonica привлече 100 млн. евро в инвестиционен кръг от серия B за разработването на хиперзвукови ракети с голям обсег. Финансирането е съвместно ръководено от американските фондове Lightspeed и General Catalyst, а в него са участвали и европейските инвеститори Plural и 201 Ventures. Според източници, запознати с условията на сделката, компанията е оценена на около 700 млн. евро.

Средствата ще бъдат използвани за ускоряване на изпитанията и за разширяване на производствения капацитет. Hypersonica планира да създаде стотици работни места за инженери и специалисти по производство във Великобритания и Германия.

„Споровете дали Европа се нуждае от такива способности за възпиране приключиха. Напълно ясно е, че те са ни необходими“, е заявил главният изпълнителен директор Филип Керт пред Financial Times.

Проект с обсег над 2000 километра

Hypersonica участва в съвместен отбранителен проект на Великобритания и Германия заедно с европейския производител на ракети MBDA. Програмата предвижда разработването на крилата ракета и хиперзвуков планиращ боен блок с обсег над 2000 километра. Проектът все още е на концептуален етап, а началото на разработката е планирано за 2027 г.

Компанията проведе първия изпитателен полет на прототип през февруари 2026 г. на космодрума Андьоя в Норвегия. По данни на Hypersonica апаратът е развил скорост над 7400 километра в час и е изминал повече от 300 километра. Стартъпът определи изпитанието като първия успешен полет на хиперзвукова ракета, извършен от частна европейска отбранителна компания.

Целта е ракета на пазара до 2029 г.

Преди новия инвестиционен кръг Hypersonica привлече 23,3 млн. евро. Тогава компанията заяви, че иска да изведе хиперзвукови ракети на пазара до 2029 г. Новото финансиране трябва да увеличи честотата на изпитанията и да подпомогне изграждането на производствена база в Европа.

Развитието на Hypersonica съвпада с усилията на Великобритания и Германия да разширят европейските способности за далечни високоточни удари. През август Bild и Politico съобщиха за германски план за арсенал от далекобойни оръжия на стойност почти 12 млрд. евро. От тях близо 9 млрд. евро са предвидени за хиперзвуков планиращ боен блок и съвместна работа с Великобритания, а 1,8 млрд. евро - за нова крилата ракета.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин-

    2 2 Отговор
    "Лошоооо. Много лошооо"

    16:55 02.11.2026

  • 2 Сатана Z

    2 2 Отговор
    "Сетила се Мара да се побара то ако така се конструираха хиперсоник ракети щяха да ги продават в магазините на Lego land

    Коментиран от #4

    16:56 02.11.2026

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор
    Мошко Радев каза, че ще съживи БГ икономиката със стартъпи.

    16:56 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 това е всичко, което трябва да знаете

    0 0 Отговор
    Първата Хиперзвукова ракета е направена в Германия, по поръчка на Хитлер. От нея са произвели 16000 бройки. Повече от 8000 бройки са ги изстреляли по Лондон.

    Коментиран от #7

    17:00 02.11.2026

  • 6 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Какво са 2000 км ,150 лт нафта ,за голфа проблема е че нафтата поскъпна и идва от Русия

    17:07 02.11.2026

  • 7 Да, ама не точно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "това е всичко, което трябва да знаете":

    Да, достига хиперзвукова скорост, но лети като паве - където падне.
    Не може да маневрира, за да избегне ПВО.

    17:15 02.11.2026

  • 8 Лама Кифла

    0 0 Отговор
    ще ядем ракети

    17:46 02.11.2026