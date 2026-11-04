Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Официален магазин за „Хари Потър“ отвори на Оксфорд стрийт

Официален магазин за „Хари Потър“ отвори на Оксфорд стрийт

4 Ноември, 2026 15:15 475 1

  • хари потър-
  • оксфорд стрийт-
  • лондон-
  • търговия-
  • warner bros

Най-големият тематичен обект във Великобритания привлече стотици почитатели и засили конкуренцията с неофициалните магазини в Лондон

Официален магазин за „Хари Потър“ отвори на Оксфорд стрийт - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Стотици почитатели на „Хари Потър“ се наредиха на Оксфорд стрийт в Лондон за откриването на най-големия официален магазин за поредицата във Великобритания. Част от посетителите са чакали от предната вечер, облечени в костюми, свързани с магьосническия свят. На откриването присъства и актьорът Уоруик Дейвис.

Магазинът се намира на адрес 134-140 Оксфорд стрийт и заема повече от 21 000 квадратни фута на два етажа. Обектът е вторият официален търговски магазин за „Хари Потър“ във Великобритания след този на гара Кингс Крос. Оксфорд стрийт е сред най-посещаваните търговски улици в Лондон и привлича около половин милион души дневно.

Магазинът продава преживяване, а не само сувенири

Интериорът е вдъхновен от „Диагон-Али“ – измислената търговска улица от книгите и филмите. Сред основните елементи са зона, посветена на банка „Гринготс“, висок дракон, пълноразмерен автобус „Рицарски автобус“ и пространство, вдъхновено от „Продънения котел“, където се предлагат храни, напитки и сладолед с вкус на маслена бира.

Търговската концепция включва и услуги, които превръщат посещението в атракция. В рамките на „Церемонията с мечето от „Хогуортс“ клиентите могат да създадат персонализирана плюшена играчка с мантия, шал и вратовръзка в цветовете на избрания дом. Предлагат се и ексклузивни стоки за лондонския обект – магическа пръчка, фигурка Funko Pop!, графики на MinaLima, облекла, канцеларски материали и колекция с етикети за маслена бира.

Официалният обект влиза в пазар с поне шест конкуренти

Откриването идва на фона на разрастването на неофициалната търговия с продукти, свързани с поредицата. В Уест Енд има най-малко шест подобни магазина, сред които „Magical Platform“, „Spellbound Emporium“ и „House of Wonders“. Някои продават лицензирани артикули, но самите обекти не са свързани с Warner Bros или с Дж. К. Роулинг.

Новият магазин дава на притежателя на правата собствена търговска витрина в една от най-посещаваните зони на британската столица. В предоставения от Daily Mail коментар основателят и главен изпълнителен директор на JDM Retail Де Мело заявява, че Warner Bros „ефективно отнема въздуха“ на нелицензирания пазар. Това е оценка на търговски експерт, а не официално измерване на ефекта върху конкурентите.

Партньорството между New West End Company и HBO Max свързва магазина с по-широка празнична кампания. Коледната украса на Оксфорд стрийт през 2026 г. е тематично посветена на „Хари Потър“, а New West End Company заяви, че инициативата е предназначена да създаде „очарователно преживяване“ за посетителите и да подкрепи търговията в Уест Енд.

Кампанията обаче беше съпроводена и от протест срещу публичните позиции на Дж. К. Роулинг за пола и транссексуалните права. Демонстранти използваха плакати и мегафони пред магазина. Офисът на кмета на Лондон заяви, че кметът не организира коледните светлини, а решението е на New West End Company и местните търговци.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уанета

    1 0 Отговор
    Важното е да ти продадат някакви шарени картинки и да отръскат паричките на простолюдието.

    15:31 04.11.2026