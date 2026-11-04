Официален магазин за „Хари Потър“ отвори на Оксфорд стрийт

Стотици почитатели на „Хари Потър“ се наредиха на Оксфорд стрийт в Лондон за откриването на най-големия официален магазин за поредицата във Великобритания. Част от посетителите са чакали от предната вечер, облечени в костюми, свързани с магьосническия свят. На откриването присъства и актьорът Уоруик Дейвис.

Магазинът се намира на адрес 134-140 Оксфорд стрийт и заема повече от 21 000 квадратни фута на два етажа. Обектът е вторият официален търговски магазин за „Хари Потър“ във Великобритания след този на гара Кингс Крос. Оксфорд стрийт е сред най-посещаваните търговски улици в Лондон и привлича около половин милион души дневно.

Магазинът продава преживяване, а не само сувенири

Интериорът е вдъхновен от „Диагон-Али“ – измислената търговска улица от книгите и филмите. Сред основните елементи са зона, посветена на банка „Гринготс“, висок дракон, пълноразмерен автобус „Рицарски автобус“ и пространство, вдъхновено от „Продънения котел“, където се предлагат храни, напитки и сладолед с вкус на маслена бира.

Търговската концепция включва и услуги, които превръщат посещението в атракция. В рамките на „Церемонията с мечето от „Хогуортс“ клиентите могат да създадат персонализирана плюшена играчка с мантия, шал и вратовръзка в цветовете на избрания дом. Предлагат се и ексклузивни стоки за лондонския обект – магическа пръчка, фигурка Funko Pop!, графики на MinaLima, облекла, канцеларски материали и колекция с етикети за маслена бира.

Официалният обект влиза в пазар с поне шест конкуренти

Откриването идва на фона на разрастването на неофициалната търговия с продукти, свързани с поредицата. В Уест Енд има най-малко шест подобни магазина, сред които „Magical Platform“, „Spellbound Emporium“ и „House of Wonders“. Някои продават лицензирани артикули, но самите обекти не са свързани с Warner Bros или с Дж. К. Роулинг.

Новият магазин дава на притежателя на правата собствена търговска витрина в една от най-посещаваните зони на британската столица. В предоставения от Daily Mail коментар основателят и главен изпълнителен директор на JDM Retail Де Мело заявява, че Warner Bros „ефективно отнема въздуха“ на нелицензирания пазар. Това е оценка на търговски експерт, а не официално измерване на ефекта върху конкурентите.

Партньорството между New West End Company и HBO Max свързва магазина с по-широка празнична кампания. Коледната украса на Оксфорд стрийт през 2026 г. е тематично посветена на „Хари Потър“, а New West End Company заяви, че инициативата е предназначена да създаде „очарователно преживяване“ за посетителите и да подкрепи търговията в Уест Енд.

Кампанията обаче беше съпроводена и от протест срещу публичните позиции на Дж. К. Роулинг за пола и транссексуалните права. Демонстранти използваха плакати и мегафони пред магазина. Офисът на кмета на Лондон заяви, че кметът не организира коледните светлини, а решението е на New West End Company и местните търговци.