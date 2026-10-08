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Рекордно поскъпване на захарта и кафето

Рекордно поскъпване на захарта и кафето

8 Октомври, 2026 09:25 764 2

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Прекомерните валежи в Бразилия и ефектите от Ел Ниньо засилват опасенията за производството на ключови земеделски суровини

Рекордно поскъпване на захарта и кафето - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на суровата захар на борсата ICE достигна най-високото си равнище от 19 месеца, след като опасенията за прекомерни валежи в Бразилия засилиха очакванията за по-слабо производство.

Най-активно търгуваният фючърсен контракт поскъпна с 4% до 20,73 цента за паунд, след като по време на сесията достигна 20,81 цента. Само през предходната седмица суровата захар добави 7,7%.

Основната причина за ръста са метеорологичните условия в Бразилия – най-големия производител на захар в света. Рекордните валежи през септември и прогнозите за още дъждове през октомври пораждат съмнения дали производството ще достигне предварителните оценки.

През първата половина на септември бразилското производство е намаляло с 41,6% заради прекомерните валежи. Лошото време причинява и забавяне при товаренето на захар в някои от пристанищата на страната.

Допълнителен риск е Ел Ниньо, който може да засегне реколтите в трите водещи производители – Бразилия, Индия и Тайланд. Очаква се и производството в Европейския съюз да намалее значително заради сушата през лятото.

Фючърсите върху бялата захар също поскъпнаха – с 3% до 547,60 долара за тон, след като достигнаха 552,50 долара, най-високото ниво от края на август.

Кафето също поскъпва

Цената на кафето арабика се повиши с 1,3% до 2,9255 долара за паунд, след ръст от 3,6% през предходната седмица.

И тук Бразилия е във фокуса на пазара. Прекомерните валежи пораждат опасения за качеството на продукцията, докато участниците следят и риска Ел Ниньо впоследствие да доведе до период на суша.

Въпреки че за сезон 2026/2027 г. все още се очаква добра бразилска реколта, ниските запаси и високите физически цени на кафето в Колумбия и Централна Америка подкрепят котировките в краткосрочен план.

Робуста също поскъпна – с 1,7% до 3528 долара за тон. Междувременно Виетнам, който е най-големият производител на този сорт, е изнесъл 1,45 млн. тона кафе през първите девет месеца на 2026 г., или с 16,2% повече на годишна база.

Ел Ниньо подкрепя и цената на какаото

Повишение беше отчетено и при какаото. Фючърсите в Лондон поскъпнаха с 3,4% до 4382 паунда за тон, а тези в Ню Йорк – с 3,5% до 5867 долара.

Пазарът в момента е притиснат между достатъчно предлагане в краткосрочен план и влошаващи се очаквания за реколтата през сезон 2026/2027 г.

Основната реколта в Кот д'Ивоар, най-големия производител на какао в света, се очаква да намалее с около 17% през настоящия сезон. Недостатъчните валежи допълнително увеличават риска от по-кратък основен сезон.

Движението при захарта, кафето и какаото показва колко силно екстремните климатични условия вече влияят върху международните пазари на земеделски суровини. Продължителното поскъпване би могло постепенно да се пренесе и към разходите на производителите на храни и напитки и впоследствие към крайните потребителски цени.


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  • 1 Ихааааа

    1 0 Отговор
    Тези тук това чакат ще нашият сега за 1кг. Кафе 120€ и ще кажат, че не зависи от тях и че печелят по 1.50€ от кг.

    09:43 08.10.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Куба ще ни спаси със захар ,а за поскъпването петрола ормуз северен поток нямат нищо общо ,

    10:42 08.10.2026