Коя война оказва по-голямо влияние върху цените на дизела – тази в Иран или в Украйна

Войната между САЩ и Иран има по-пряк ефект върху световните доставки на дизел, отколкото войната в Украйна, тъй като наруши износа на рафинирано гориво от Персийския залив. Доставките от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн и Оман са спаднали от около 1,4 милиона барела дневно през 2025 г. до приблизително 670 000 барела дневно през септември 2026 г., пише BBC.

Това е намаление с около 52% и превръща достъпа до дизел в по-сериозен проблем от самото движение на цените на суровия петрол. Близкият изток е един от основните световни центрове за производство на рафинирани горива, а Ормузкият проток е ключов маршрут за износа им.

Суровият петрол се възстановява, дизелът остава блокиран

Трафикът през протока беше нарушен от ирански удари по танкери и от американската блокада на иранските пристанища. Според оценките на компании за проследяване на корабоплаването превозът на суров петрол през маршрута през последния месец се е доближил до равнищата отпреди войната.

Част от възстановяването се дължи на участието на американския военноморски флот в защитата на търговските кораби. Това обаче не е довело до същото възстановяване на износа на рафинирани горива. Потокът на дизел от Близкия изток остава значително под предвоенните нива.

Какво е различното при войната в Украйна

Войната в Украйна също ограничава предлагането на дизел. Ударите по руски рафинерии намаляват производството и износа на гориво, докато ограниченията върху руските доставки пренасочват търговските потоци към други пазари.

Разликата е в механизма на въздействие. При Украйна натискът идва основно от щетите по рафинерии и свиването на руските доставки. В Персийския залив проблемът е физическото прекъсване на морския маршрут, по който горивото достига до международния пазар.

Така двата конфликта действат едновременно върху световната търговия с дизел, но нарушенията в Ормузкия проток засягат непосредствено голям регионален източник на рафинирано гориво. Докато превозът на суров петрол частично се нормализира, възстановяването на износа на дизел остава ограничено.