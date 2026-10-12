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Коя война оказва по-голямо влияние върху цените на дизела – тази в Иран или в Украйна

Коя война оказва по-голямо влияние върху цените на дизела – тази в Иран или в Украйна

12 Октомври, 2026 20:27 535 7

  • дизел-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол

Доставките на рафинирано гориво през Ормузкия проток остават далеч под нивата отпреди конфликта, въпреки частичното възстановяване на превоза на суров петрол

Коя война оказва по-голямо влияние върху цените на дизела – тази в Иран или в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Войната между САЩ и Иран има по-пряк ефект върху световните доставки на дизел, отколкото войната в Украйна, тъй като наруши износа на рафинирано гориво от Персийския залив. Доставките от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн и Оман са спаднали от около 1,4 милиона барела дневно през 2025 г. до приблизително 670 000 барела дневно през септември 2026 г., пише BBC.

Това е намаление с около 52% и превръща достъпа до дизел в по-сериозен проблем от самото движение на цените на суровия петрол. Близкият изток е един от основните световни центрове за производство на рафинирани горива, а Ормузкият проток е ключов маршрут за износа им.

Суровият петрол се възстановява, дизелът остава блокиран

Трафикът през протока беше нарушен от ирански удари по танкери и от американската блокада на иранските пристанища. Според оценките на компании за проследяване на корабоплаването превозът на суров петрол през маршрута през последния месец се е доближил до равнищата отпреди войната.

Част от възстановяването се дължи на участието на американския военноморски флот в защитата на търговските кораби. Това обаче не е довело до същото възстановяване на износа на рафинирани горива. Потокът на дизел от Близкия изток остава значително под предвоенните нива.

Какво е различното при войната в Украйна

Войната в Украйна също ограничава предлагането на дизел. Ударите по руски рафинерии намаляват производството и износа на гориво, докато ограниченията върху руските доставки пренасочват търговските потоци към други пазари.

Разликата е в механизма на въздействие. При Украйна натискът идва основно от щетите по рафинерии и свиването на руските доставки. В Персийския залив проблемът е физическото прекъсване на морския маршрут, по който горивото достига до международния пазар.

Така двата конфликта действат едновременно върху световната търговия с дизел, но нарушенията в Ормузкия проток засягат непосредствено голям регионален източник на рафинирано гориво. Докато превозът на суров петрол частично се нормализира, възстановяването на износа на дизел остава ограничено.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Американската блокада на Иран в протока повишава цените на руския петрол, като следстие от международните цени. Така ще има пари за заплати на наемници от латинска америка или от африка за руската войска в Украйна.

    20:36 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мнение

    0 0 Отговор
    Тази която не е започнала още - войната срещу марионетките начело на ЕС, които докато обясняват, че са независими от Русия, купуват пак техни горива но през посредници с огромни надценки! Това води до крах в европейските фирми и фалити!

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