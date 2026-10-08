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АдГ: „Северен поток 2“ е важен за германската индустрия
  Тема: Енергийна трансформация

АдГ: „Северен поток 2“ е важен за германската индустрия

8 Октомври, 2026 05:15 577 3

  • северен поток 2-
  • германска индустрия-
  • адг-
  • енергетика-
  • газ

Штеффен Котре свърза спада на потреблението на газ и ток със спирането на скъпи производства.

АдГ: „Северен поток 2“ е важен за германската индустрия - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германската индустрия не може да бъде запазена в досегашния си вид без възобновяване на „Северен поток 2“. Това заяви депутатът от Бундестага и експерт на „Алтернатива за Германия“ по енергийна политика Штеффен Котре в интервю за „Известия“, цитирано от ТАСС.

„Германия повече няма да може да запази индустриалната си база в този вид, в който беше преди пет-шест години“, каза Котре. По думите му спадът в потреблението на газ и електроенергия не е резултат от повишена ефективност или трайна промяна в търсенето.

„Падането на потреблението на газ и електроенергия е свързано изключително със спирането на производства, които станаха прекалено скъпи“, заяви Штеффен Котре.

Какво стои зад спора за газопровода

„Северен поток 2“ беше завършен, но не беше въведен в търговска експлоатация. На 26 септември 2022 г. експлозии повредиха тръбопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море. Според ТАСС от четирите тръби на двата газопровода е останала една нишка на „Северен поток 2“.

Котре от години настоява за използване на руски тръбопроводен газ като начин за намаляване на енергийните разходи на германските предприятия. Той свързва високите цени с натиска върху енергоемките производства в химическата, металургичната и други индустрии, без да представя в изявлението си конкретни данни за отделни компании.

Берлин не планира повторно включване

Позицията на германското правителство остава противоположна. През 2025 г. кабинетът заяви, че не планира въвеждане или повторно въвеждане в експлоатация на „Северен поток 2“. В края на септември 2026 г. външният министър Йохан Вадефул каза, че правителството няма планове за повторно активиране на газопровода и не възнамерява да се връща към енергийна зависимост от Русия.

Официалните данни показват, че Германия продължава да използва значителни количества газ, но структурата на доставките е променена. През 2025 г. страната е консумирала 864 тераватчаса, с 2,2 процента повече от предходната година. Промишлените потребители са формирали 60 процента от общото потребление, което подчертава значението на газа за производствения сектор.

Федералната агенция по околна среда отчита, че енергийното потребление на германската промишленост намалява всяка година след пиковата стойност през 2017 г. Тези данни потвърждават тенденцията към свиване на индустриалното търсене, но сами по себе си не доказват твърдението на Котре, че причината е единствено спирането на нерентабилни производства.

Източници: tass.ru, ukrinform.net


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маринов

    3 0 Отговор
    Колко смешно звучи последното изречение в статията. Цял свят вижда, че BSF затваря и се изнася, а те са в първи ешалон, подават преработен газ за втори ешалон. Затваря и втори ешалон. След него затварят или се свиват ред предприятия от крайни производства. Това беше подчертано от шефа на BSF още преди 2022 г. И от там: няма един газ, няма производство, няма краен продукт, има съкращаване на работници... За каква зависимост става дума? Купувачът е зависим от продавача? Ами като има и други канали за доставка на по скъпа газ и там е същата зависимост, от друг? Тази зависимост е обяснение за пред обществото, за оправдаване скъпите и нерентабилни доставки.
    Немецът започна да се надига срещу тия няколко хиляди реваншисти, които чрез политиката му бъркат в джоба. АзГ поведе борбата и съм сигурен в положителния край за енергийните доставки от Русия.

    05:43 08.10.2026

  • 2 Споко…

    3 0 Отговор
    …производства в ЕС вече НЯМА да има! Ще има само услуги!

    05:54 08.10.2026

  • 3 Оня

    1 0 Отговор
    Мислех че Мерц ще изкара до Нова година но съм грешал ,по рано ще го изритат!

    05:57 08.10.2026