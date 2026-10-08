Германската индустрия не може да бъде запазена в досегашния си вид без възобновяване на „Северен поток 2“. Това заяви депутатът от Бундестага и експерт на „Алтернатива за Германия“ по енергийна политика Штеффен Котре в интервю за „Известия“, цитирано от ТАСС.

„Германия повече няма да може да запази индустриалната си база в този вид, в който беше преди пет-шест години“, каза Котре. По думите му спадът в потреблението на газ и електроенергия не е резултат от повишена ефективност или трайна промяна в търсенето.

Какво стои зад спора за газопровода

„Падането на потреблението на газ и електроенергия е свързано изключително със спирането на производства, които станаха прекалено скъпи“, заяви Штеффен Котре.

„Северен поток 2“ беше завършен, но не беше въведен в търговска експлоатация. На 26 септември 2022 г. експлозии повредиха тръбопроводите „Северен поток“ и „Северен поток 2“ в Балтийско море. Според ТАСС от четирите тръби на двата газопровода е останала една нишка на „Северен поток 2“.

Котре от години настоява за използване на руски тръбопроводен газ като начин за намаляване на енергийните разходи на германските предприятия. Той свързва високите цени с натиска върху енергоемките производства в химическата, металургичната и други индустрии, без да представя в изявлението си конкретни данни за отделни компании.

Берлин не планира повторно включване

Позицията на германското правителство остава противоположна. През 2025 г. кабинетът заяви, че не планира въвеждане или повторно въвеждане в експлоатация на „Северен поток 2“. В края на септември 2026 г. външният министър Йохан Вадефул каза, че правителството няма планове за повторно активиране на газопровода и не възнамерява да се връща към енергийна зависимост от Русия.

Официалните данни показват, че Германия продължава да използва значителни количества газ, но структурата на доставките е променена. През 2025 г. страната е консумирала 864 тераватчаса, с 2,2 процента повече от предходната година. Промишлените потребители са формирали 60 процента от общото потребление, което подчертава значението на газа за производствения сектор.

Федералната агенция по околна среда отчита, че енергийното потребление на германската промишленост намалява всяка година след пиковата стойност през 2017 г. Тези данни потвърждават тенденцията към свиване на индустриалното търсене, но сами по себе си не доказват твърдението на Котре, че причината е единствено спирането на нерентабилни производства.

Източници: tass.ru, ukrinform.net