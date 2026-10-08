Ирак подготвя износ на суров петрол през Сирия

Ирак подготвя износ на суров петрол с камиони през Сирия до средиземноморското пристанище Банияс. Новият маршрут трябва да заобиколи Ормузкия пролив, през който традиционно преминава основната част от иракския морски износ.

Първите камиони със суров петрол може да пристигнат в Сирия до средата на октомври, а договорката между двете правителства е почти завършена. Това е заявил Юсеф Киблави, ръководител на Syrian Petroleum Co., пред Bloomberg. „Очаквам износът на иракски суров петрол през Сирия с камиони да започне възможно най-скоро“, казва той.

Мазутът вече се превозва по маршрута

Сирия вече приема иракски мазут, който се доставя с камиони до Банияс, а след това се товари на танкери за износ. По думите на Киблави в операцията ежедневно участват около 1000 камиона, като всеки от тях превозва приблизително 220 барела.

За суровия петрол се очаква да бъдат използвани най-малко толкова камиони, а вероятно и повече, тъй като обемите на суровината са значително по-големи от тези на мазута. Сирийската страна планира да осигури резервоари за временно съхранение в района на пристанището, преди товарите да бъдат натоварени на кораби.

Ормузкият пролив остава ключов за иракския износ

Основната част от иракския петрол се добива в южната част на страната и се изнася през терминали край Басра. През 2025 г. през Ормузкия пролив са преминавали около 3,3 млн. барела иракски петрол дневно, според данни на Американската администрация за енергийна информация.

Северният алтернативен маршрут минава по нефтопровода Киркук–Джейхан през Турция до Средиземно море, но работата му е прекъсната от 2023 г. При тази зависимост от морския износ кризата около Ормузкия пролив създава риск за приходите на Багдад от продажбата на петрол.

Асошиейтед прес също съобщава, че Ирак е започнал да използва сухопътни маршрути през Сирия за износ на петролни продукти, но подчертава, че този вариант е по-скъп и по-малко ефективен. Анадолската агенция уточнява, че планираният износ на суров петрол ще разшири вече действащия коридор за мазут.

Новият коридор ще има ограничен капацитет

Предвижданият маршрут през Сирия няма да замени основния иракски износ през Персийския залив. Капацитетът на автомобилните превози е значително по-малък, а разходите за транспорт, съхранение и претоварване са по-високи. Той обаче може да осигури допълнителен канал за доставки, ако корабоплаването през Ормузкия пролив остане затруднено.

Засега е потвърдено, че през Сирия се превозва мазут. Износът на суров петрол е обявен като предстояща операция, като конкретните количества и точната дата за началото на първите конвои все още не са посочени.

Източници: rbc.ru, apnews.com, mobile.aa.com.tr