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Цените в Москва, Киев и София: какво плащат хората

Цените в Москва, Киев и София: какво плащат хората

8 Октомври, 2026 19:01, обновена 8 Октомври, 2026 19:10 1 021 14

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Москва остава най-скъпата от трите столици по общи разходи, но София има по-високи цени на редица основни храни. Войната оскъпява доставките, енергията и услугите в Русия и Украйна

Цените в Москва, Киев и София: какво плащат хората - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Москва е най-скъпата от трите столици по общи разходи, но не и по всички основни храни. Сравнителните данни за Москва, Киев и София показват, че Киев е с 38% по-евтин от Москва, а София – с 13% по-евтина. При храните обаче разликите са по-неравномерни: хранителната кошница в Киев е с 25% по-евтина от московската, докато в София е с 32% по-скъпа от тази в Москва.

Данните са ориентировъчни, тъй като са събрани от наблюдавани цени в градовете и самата сравнителна база предупреждава за ограничен брой наблюдения при част от стоките. Те дават снимка на разходите, но не заменят официалните национални индекси на потребителските цени.

Основните храни: Киев е най-евтин

При 500 грама пилешки гърди разликата е съществена – около 2,94 евро в Москва, 1,71 евро в Киев и 5,11 евро в София. Литър прясно мляко струва приблизително 1,08 евро в Москва, 0,92 евро в Киев и 1,59 евро в София.

Дузина яйца са около 1,60 евро в Москва, 1,50 евро в Киев и 4,09 евро в София. Килограм домати е приблизително 3,07 евро в Москва, 1,93 евро в Киев и 2,66 евро в София. При картофите Москва и Киев са близо – съответно около 0,70 евро и 0,65 евро за килограм, докато в София цената е около 1,32 евро.

По-евтините храни в двете воюващи столици не означават автоматично по-лесен живот. Доходите, достъпът до стоки и делът на храната в семейния бюджет са различни, а цените на отделни вносни продукти и услуги могат рязко да променят месечните разходи.

Наемите и транспортът променят картината

При жилищата Москва излиза значително по-скъпа. Обзаведено жилище от 45 кв. м в нормален район струва около 774 евро месечно, срещу 347 евро в Киев и 413 евро в София. Месечните разходи за комунални услуги за малко жилище са приблизително 59 евро в Москва, 50 евро в Киев и 67 евро в София.

Градският транспорт е най-евтин в Киев – около 17 евро за месечна карта, при 24,54 евро в София и приблизително 33,24 евро в Москва. Таксиметровото пътуване и услугите в Москва обаче са чувствително по-скъпи от тези в Киев.

Как войната се пренася върху цените

В Украйна ефектът е най-видим при производството, енергията и логистиката. Световната банка отчита, че след 2022 г. храните са поскъпнали с 80–90% в много региони, а в Киев и Херсон увеличението е достигнало приблизително двойно. Организацията свързва скока с разрушаването на производствени мощности, прекъсванията по транспортните маршрути и нарушените вериги на доставки.

Националната банка на Украйна предупреди, че щетите по логистичната инфраструктура могат да добавят 0,4–0,6 процентни пункта към годишната инфлация през 2026 г. Заместник-управителят Володимир Лепушински заяви пред „Интерфакс-Украйна“, че „не става дума за рязък скок на цените“, тъй като конкуренцията и по-слабото търсене ограничават прехвърлянето на всички допълнителни разходи върху потребителите.

В Русия натискът идва от военните разходи, ограниченията върху вноса, по-скъпия транспорт и проблемите с горивата. Руската централна банка посочва, че спадът на предлагането, по-високите производствени и трудови разходи и санкционните ограничения могат да ускорят инфлацията. Асошиейтед прес цитира управителя на банката Елвира Набиулина, според която последното поскъпване е било „до голяма степен провокирано от ситуацията на пазара на горива“, а по-скъпият бензин се пренася и към други стоки.

В България натискът е по-слаб и не е пряко свързан с бойни действия на територията на страната. Националният статистически институт отчита предварителна годишна инфлация от 5,6% през септември, а храните в малката потребителска кошница са поскъпнали с 0,7% за месеца.

Източници: en.interfax.com.ua, apnews.com, bta.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    31 6 Отговор
    Ние плащаме на Киев милярди и гладуваме като кучета жалка колония

    19:13 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоалетна Хартия

    20 2 Отговор
    Сравнете софия с някоя столица от 3 свят....Къде ще сравтявате туй шопски село с Москва и Киев???!! Ако не бяха във война, още по-евтино щеше да бъде при тях!!

    19:24 08.10.2026

  • 6 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Шумов да каже колко му дава Ганев за всяка колонка?

    19:24 08.10.2026

  • 7 Андрешко от жълтите павета

    6 2 Отговор
    Българин в магазин е като часовник.Цък,цък,цък ....поглеждайки етикета с цената.

    19:27 08.10.2026

  • 8 Ами сега?

    0 4 Отговор
    Е само от тук става ясно бъдещето на Москва и София. Никъде няма да търпят дълго да работят само за храна или само храната им да е достъпна, а всичко останало по скъпо от други мегаполиси.

    19:32 08.10.2026

  • 9 Извинете

    0 6 Отговор
    Не желая България да бъде сравнявана с която и да е друга държава по какъвто и да е показател.
    Цените на стоките можем да ги регулиране и сами при голяма надценка, както беше слупая с маслото.

    19:47 08.10.2026

  • 10 Киро

    7 0 Отговор
    Когато чета статиата и гледам цените.
    Неми става ясно те ли са във война ,ниели сме във вона чудна работа.

    20:06 08.10.2026

  • 11 Територията

    0 0 Отговор
    Стигаме до извода, че тук айдуклука е религия. Държави които воюват са по-добре от нас!?! После ЕС ни бил виновен. Племе от крадци.

    20:12 08.10.2026

  • 12 хаха

    0 0 Отговор
    А сега и по-важното сравнение- НЕТНА ЗАПЛАТА СЛЕД ВСИЧКИ ДАНЪЦИ. С нея вече става различно- Москва и София са почти равни като чист доход и руснаците с наемите са малко напред от нас като разходи. Киев е наполовина като среден доход.

    Средната месечна нетна заплата (след облагане с данъци) в съответните столици към 2026 година е следната:
    • София (България): Около 1 548 € (по данни на Numbeo София), докато официалната статистика на Националния статистически институт (НСИ) за брутните възнаграждения в столицата сочи средна брутна заплата около 1 420–1 450 € (което се равнява на приблизително 1 100–1 150 € нето).
    • Москва (Русия): Около 1 450 – 1 520 € (приблизително 145 150 рубли нето според Numbeo Москва).
    • Киев (Украйна): Около 825 – 830 € (около 36 985 украински гривни нето според Numbeo Киев).

    20:18 08.10.2026

  • 13 Ха,ха

    0 0 Отговор
    У лондон и базел как е

    20:20 08.10.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.