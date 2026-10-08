Цените в Москва, Киев и София: какво плащат хората

Москва е най-скъпата от трите столици по общи разходи, но не и по всички основни храни. Сравнителните данни за Москва, Киев и София показват, че Киев е с 38% по-евтин от Москва, а София – с 13% по-евтина. При храните обаче разликите са по-неравномерни: хранителната кошница в Киев е с 25% по-евтина от московската, докато в София е с 32% по-скъпа от тази в Москва.
Данните са ориентировъчни, тъй като са събрани от наблюдавани цени в градовете и самата сравнителна база предупреждава за ограничен брой наблюдения при част от стоките. Те дават снимка на разходите, но не заменят официалните национални индекси на потребителските цени.
Основните храни: Киев е най-евтин
При 500 грама пилешки гърди разликата е съществена – около 2,94 евро в Москва, 1,71 евро в Киев и 5,11 евро в София. Литър прясно мляко струва приблизително 1,08 евро в Москва, 0,92 евро в Киев и 1,59 евро в София.
Дузина яйца са около 1,60 евро в Москва, 1,50 евро в Киев и 4,09 евро в София. Килограм домати е приблизително 3,07 евро в Москва, 1,93 евро в Киев и 2,66 евро в София. При картофите Москва и Киев са близо – съответно около 0,70 евро и 0,65 евро за килограм, докато в София цената е около 1,32 евро.
По-евтините храни в двете воюващи столици не означават автоматично по-лесен живот. Доходите, достъпът до стоки и делът на храната в семейния бюджет са различни, а цените на отделни вносни продукти и услуги могат рязко да променят месечните разходи.
Наемите и транспортът променят картината
При жилищата Москва излиза значително по-скъпа. Обзаведено жилище от 45 кв. м в нормален район струва около 774 евро месечно, срещу 347 евро в Киев и 413 евро в София. Месечните разходи за комунални услуги за малко жилище са приблизително 59 евро в Москва, 50 евро в Киев и 67 евро в София.
Градският транспорт е най-евтин в Киев – около 17 евро за месечна карта, при 24,54 евро в София и приблизително 33,24 евро в Москва. Таксиметровото пътуване и услугите в Москва обаче са чувствително по-скъпи от тези в Киев.
Как войната се пренася върху цените
В Украйна ефектът е най-видим при производството, енергията и логистиката. Световната банка отчита, че след 2022 г. храните са поскъпнали с 80–90% в много региони, а в Киев и Херсон увеличението е достигнало приблизително двойно. Организацията свързва скока с разрушаването на производствени мощности, прекъсванията по транспортните маршрути и нарушените вериги на доставки.
Националната банка на Украйна предупреди, че щетите по логистичната инфраструктура могат да добавят 0,4–0,6 процентни пункта към годишната инфлация през 2026 г. Заместник-управителят Володимир Лепушински заяви пред „Интерфакс-Украйна“, че „не става дума за рязък скок на цените“, тъй като конкуренцията и по-слабото търсене ограничават прехвърлянето на всички допълнителни разходи върху потребителите.
В Русия натискът идва от военните разходи, ограниченията върху вноса, по-скъпия транспорт и проблемите с горивата. Руската централна банка посочва, че спадът на предлагането, по-високите производствени и трудови разходи и санкционните ограничения могат да ускорят инфлацията. Асошиейтед прес цитира управителя на банката Елвира Набиулина, според която последното поскъпване е било „до голяма степен провокирано от ситуацията на пазара на горива“, а по-скъпият бензин се пренася и към други стоки.
В България натискът е по-слаб и не е пряко свързан с бойни действия на територията на страната. Националният статистически институт отчита предварителна годишна инфлация от 5,6% през септември, а храните в малката потребителска кошница са поскъпнали с 0,7% за месеца.
Източници: en.interfax.com.ua, apnews.com, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
19:13 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоалетна Хартия
19:24 08.10.2026
6 Сатана Z
19:24 08.10.2026
7 Андрешко от жълтите павета
19:27 08.10.2026
8 Ами сега?
19:32 08.10.2026
9 Извинете
Цените на стоките можем да ги регулиране и сами при голяма надценка, както беше слупая с маслото.
19:47 08.10.2026
10 Киро
Неми става ясно те ли са във война ,ниели сме във вона чудна работа.
20:06 08.10.2026
11 Територията
20:12 08.10.2026
12 хаха
Средната месечна нетна заплата (след облагане с данъци) в съответните столици към 2026 година е следната:
• София (България): Около 1 548 € (по данни на Numbeo София), докато официалната статистика на Националния статистически институт (НСИ) за брутните възнаграждения в столицата сочи средна брутна заплата около 1 420–1 450 € (което се равнява на приблизително 1 100–1 150 € нето).
• Москва (Русия): Около 1 450 – 1 520 € (приблизително 145 150 рубли нето според Numbeo Москва).
• Киев (Украйна): Около 825 – 830 € (около 36 985 украински гривни нето според Numbeo Киев).
20:18 08.10.2026
13 Ха,ха
20:20 08.10.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.