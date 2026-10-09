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Повечето чуждестранни активи на Лукойл може да отидат в Близкия изток

Повечето чуждестранни активи на Лукойл може да отидат в Близкия изток

9 Октомври, 2026 08:21 451 4

  • лукойл-
  • активи-
  • русия-
  • близък изток

Американското правителство може да получи 15% дял

Повечето чуждестранни активи на Лукойл може да отидат в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над половината от международните активи на Лукойл могат да отидат при инвеститори от Близкия изток като част от сделка със САЩ. Потенциално американското правителство ще получи 15% дял, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на свои източници.

Потенциалните инвеститори включват президента на ОАЕ Тахнун бин Зайед Ал Нахаян, брат му, и братята милиардери от Сирия Рамез и Мутаз ал-Хаят от Катар, които са бизнес партньори на Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, в проект за изграждане на курорт на брега на Средиземно море.

На свой ред, правителството на САЩ, с участието на американския бизнесмен Тод Боули и Международната корпорация за финансиране на развитието (DFC), ще контролира по-голямата част от борда на директорите на бъдещата компания.

След включването си в списъците със санкции на Обединеното кралство и САЩ, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. През януари Лукойл обяви, че е постигнала споразумение с американската Carlyle за продажба на Lukoil International GmbH, която притежава международните ѝ активи. Сделката не включва проекти в Казахстан и е предмет на редица условия, включително одобрение от американските власти. По това време компанията подчерта, че споразумението не е ексклузивно и че Лукойл продължава преговорите с други потенциални купувачи. Споразумението с Carlyle изтече в края на юли.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България

    2 3 Отговор
    Активите на Нефтохим и Лукойл в България са 💯% български и това не подлежи на оспорване и предоговаряне. (точка)

    Коментиран от #3

    08:33 09.10.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Поредните глупости

    08:39 09.10.2026

  • 3 честрен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    В България единственото българско, което е останало е биоматриалът, но и той вече е на привършване.

    08:43 09.10.2026

  • 4 Крадев

    0 0 Отговор
    Рундю Тъпъто вместо да възстанови собствеността на Нефтохима за България, ще допусне чаршафите да го гепят.

    08:44 09.10.2026