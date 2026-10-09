Повечето чуждестранни активи на Лукойл може да отидат в Близкия изток

Над половината от международните активи на Лукойл могат да отидат при инвеститори от Близкия изток като част от сделка със САЩ. Потенциално американското правителство ще получи 15% дял, съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на свои източници.

Потенциалните инвеститори включват президента на ОАЕ Тахнун бин Зайед Ал Нахаян, брат му, и братята милиардери от Сирия Рамез и Мутаз ал-Хаят от Катар, които са бизнес партньори на Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, в проект за изграждане на курорт на брега на Средиземно море.

На свой ред, правителството на САЩ, с участието на американския бизнесмен Тод Боули и Международната корпорация за финансиране на развитието (DFC), ще контролира по-голямата част от борда на директорите на бъдещата компания.

След включването си в списъците със санкции на Обединеното кралство и САЩ, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. През януари Лукойл обяви, че е постигнала споразумение с американската Carlyle за продажба на Lukoil International GmbH, която притежава международните ѝ активи. Сделката не включва проекти в Казахстан и е предмет на редица условия, включително одобрение от американските власти. По това време компанията подчерта, че споразумението не е ексклузивно и че Лукойл продължава преговорите с други потенциални купувачи. Споразумението с Carlyle изтече в края на юли.