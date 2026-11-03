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Руснаците пестят от храна: спад на покупките

Руснаците пестят от храна: спад на покупките

3 Ноември, 2026 19:51 516 20

  • русия-
  • цени на храните-
  • потребление-
  • търговски вериги-
  • инфлация

Посещенията в хипермаркетите са намалели с 10,4%, а транзакциите за храни са спаднали с 2% на годишна база

Руснаците пестят от храна: спад на покупките - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Руснаците все по-често ограничават разходите си за храна, като посещават по-рядко магазините и избират по-евтини продукти. Трафикът към средно- и голямоформатните хранителни магазини в страната е намалял с 2–7% на годишна база през януари–септември 2026 г., показват данни на Focus Technologies, цитирани от „Комерсант“. Най-силен е спадът при хипермаркетите – 10,4% през август спрямо същия месец на 2025 г.

По категории традиционната търговия е загубила 7% от клиентите си, специализираните хранителни магазини – 2,5%, а супермаркетите – 1,2%. Отделно общият брой транзакции за покупка на хранителни стоки в Русия е намалял с 2% през януари–октомври, според услугата „Чек Индекс“ на „Платформа ОФД“. Средната стойност на покупката е достигнала 1200 рубли, което е увеличение от 6% на годишна база.

Поскъпването променя пазарската кошница

Ръководителят на отдела за изследвания и консултации във Focus Technologies Михаил Василиев свързва промяната със забавянето на потребителската активност.

„Потребителите се опитват рационално да планират разходите си и по-внимателно да подхождат към съдържанието на пазарската кошница“, казва Василиев.

На този фон основни хранителни продукти поскъпват с двуцифрени темпове. По данни на AB-Center до края на октомври картофите и лукът са увеличили цената си с около 23% на годишна база. Цвеклото е поскъпнало с 20%, зелето и яйцата с 19%, елдата със 17%, пилешкото месо с 16%, захарта с 15%, а говеждото месо с 14%. При хляба ръстът е 10%, а при морковите – 11%.

Веригите отчитат различна динамика

Спадът не засяга еднакво всички търговци. Според председателя на Асоциацията на компаниите за търговия на дребно Станислав Богданов посещаемостта във федералните вериги е нараснала с 1–2% през първите девет месеца на годината. „Комерсант“ цитира и данни на X5, според които съпоставимият трафик на групата се е увеличил с 2,3% през третото тримесечие. В „Пятерочка“ ръстът е 0,6%, в „Перекресток“ – 1,1%, а в „Чижик“ – 1,9%.

Това означава, че общият спад е концентриран основно при несвързаната с големи вериги търговия и по-малките играчи. Част от потребителите използват доставка и вземане на стоки от пунктове, но делът на електронната търговия с храни остава ограничен. Очакването на Infoline е той да достигне 6,4% от пазара през 2026 г. при 5,5% през 2025 г.

По-малко нови магазини и по-тесен асортимент

Промяната в поведението на купувачите вече влияе и върху плановете на ритейлърите. Нетният ръст на търговските площи на основните хранителни вериги е бил 430,09 хил. кв. м през първото полугодие – с 46,2% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Това е най-слабият резултат от 2011 г. насам.

Компаниите ограничават разширяването на мрежите и преразглеждат асортимента. Между януари и август той се е свил средно с 0,6%, като в продажбите се увеличава делът на собствените марки и бюджетните продукти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русофил

    15 9 Отговор
    Българите вече карат само на филии с олио 💩

    Коментиран от #7, #15, #19

    19:55 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зевс

    11 3 Отговор
    Там поне е война, а ние в клуба на богатите ядем на корем според статистиката :)

    19:56 03.11.2026

  • 4 по голяма мизерия от тук няма

    12 4 Отговор
    от атлантика до урал

    19:56 03.11.2026

  • 5 Реалист

    10 5 Отговор
    Аааа.... Комерсант, а от комерсан що не коментират празните рафтове в Италия и Германия,Франция?

    Коментиран от #16

    19:57 03.11.2026

  • 6 хехе

    11 2 Отговор
    Щото па у нас народа се скъсва да купува. Гледам по веригите 90% от хората купуват основно стоки на промоция.

    19:57 03.11.2026

  • 7 К.О.Т..А.К 🐱

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русофил":

    със свинска мас може ли?

    Коментиран от #11, #12

    19:58 03.11.2026

  • 8 Пестят от храната,

    7 8 Отговор
    но за това пък Зеленски всекидневно им помага да компенсират с пестене от гориво.

    19:58 03.11.2026

  • 9 Помак

    9 4 Отговор
    А в България сме цъфнали и завързали ..всичко е цветя рози и пеперуди ...и гладуваме вече в ЕС и немците ,англите и франците гладуват

    20:01 03.11.2026

  • 10 Тиква

    6 4 Отговор
    Пишат за Русия,а как е в България? Гледам по магазините все по малко хората пазаруват, трагедия със това евро.

    Коментиран от #17

    20:04 03.11.2026

  • 11 Ах, котьоо...

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Със свинска мас какви работи може...

    20:05 03.11.2026

  • 12 Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Аз навремето само такива филии гънех

    20:13 03.11.2026

  • 13 Руснак

    2 5 Отговор
    Само водка да има ,чиии иначе ,револьоция

    20:14 03.11.2026

  • 14 Хахаха хахаха

    1 1 Отговор
    В западна Европа се редят на бомбени казани пред църквите

    20:20 03.11.2026

  • 15 до русороб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русофил":

    тъкмо мислех да имирирам раша

    20:21 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 миква

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тиква":

    бегай упросия, не ти требе евро

    20:25 03.11.2026

  • 18 Просто човек

    0 0 Отговор
    Няма да ни липсвате…

    20:30 03.11.2026

  • 19 Тирето

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русофил":

    Затова, когато има празници, границата с Гърция е задръстена…

    20:31 03.11.2026

  • 20 Постелки

    0 0 Отговор
    Вестници и копейки бранят ли, бранят в коментарите

    20:34 03.11.2026