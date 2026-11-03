Руснаците пестят от храна: спад на покупките

Руснаците все по-често ограничават разходите си за храна, като посещават по-рядко магазините и избират по-евтини продукти. Трафикът към средно- и голямоформатните хранителни магазини в страната е намалял с 2–7% на годишна база през януари–септември 2026 г., показват данни на Focus Technologies, цитирани от „Комерсант“. Най-силен е спадът при хипермаркетите – 10,4% през август спрямо същия месец на 2025 г.

По категории традиционната търговия е загубила 7% от клиентите си, специализираните хранителни магазини – 2,5%, а супермаркетите – 1,2%. Отделно общият брой транзакции за покупка на хранителни стоки в Русия е намалял с 2% през януари–октомври, според услугата „Чек Индекс“ на „Платформа ОФД“. Средната стойност на покупката е достигнала 1200 рубли, което е увеличение от 6% на годишна база.

Поскъпването променя пазарската кошница

Ръководителят на отдела за изследвания и консултации във Focus Technologies Михаил Василиев свързва промяната със забавянето на потребителската активност.

„Потребителите се опитват рационално да планират разходите си и по-внимателно да подхождат към съдържанието на пазарската кошница“, казва Василиев.

На този фон основни хранителни продукти поскъпват с двуцифрени темпове. По данни на AB-Center до края на октомври картофите и лукът са увеличили цената си с около 23% на годишна база. Цвеклото е поскъпнало с 20%, зелето и яйцата с 19%, елдата със 17%, пилешкото месо с 16%, захарта с 15%, а говеждото месо с 14%. При хляба ръстът е 10%, а при морковите – 11%.

Веригите отчитат различна динамика

Спадът не засяга еднакво всички търговци. Според председателя на Асоциацията на компаниите за търговия на дребно Станислав Богданов посещаемостта във федералните вериги е нараснала с 1–2% през първите девет месеца на годината. „Комерсант“ цитира и данни на X5, според които съпоставимият трафик на групата се е увеличил с 2,3% през третото тримесечие. В „Пятерочка“ ръстът е 0,6%, в „Перекресток“ – 1,1%, а в „Чижик“ – 1,9%.

Това означава, че общият спад е концентриран основно при несвързаната с големи вериги търговия и по-малките играчи. Част от потребителите използват доставка и вземане на стоки от пунктове, но делът на електронната търговия с храни остава ограничен. Очакването на Infoline е той да достигне 6,4% от пазара през 2026 г. при 5,5% през 2025 г.

По-малко нови магазини и по-тесен асортимент

Промяната в поведението на купувачите вече влияе и върху плановете на ритейлърите. Нетният ръст на търговските площи на основните хранителни вериги е бил 430,09 хил. кв. м през първото полугодие – с 46,2% по-малко спрямо същия период на 2025 г. Това е най-слабият резултат от 2011 г. насам.

Компаниите ограничават разширяването на мрежите и преразглеждат асортимента. Между януари и август той се е свил средно с 0,6%, като в продажбите се увеличава делът на собствените марки и бюджетните продукти.