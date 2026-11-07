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Япония поиска Русия да върне активите на Japan Tobacco

Япония поиска Русия да върне активите на Japan Tobacco

7 Ноември, 2026 13:05 681 12

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  • активи

Москва постави четири руски подразделения на японския тютюнев гигант под временно управление

Япония поиска Русия да върне активите на Japan Tobacco - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Япония настоя Русия незабавно да отмени решението за поставяне на руските активи на Japan Tobacco International (JTI) под временно управление на местна компания. Токио е отправил официален дипломатически протест срещу мярката, която засяга един от най-големите чуждестранни инвеститори на руския тютюнев пазар, съобщава The Wall Street Journal.

Руският президент Владимир Путин подписа на 5 ноември указ, с който четири производствени подразделения на JTI преминават под управлението на руската компания Industrial Assets. Решението на практика лишава японската група от оперативен контрол върху бизнеса ѝ в Русия, въпреки че формално собствеността върху активите не се прехвърля.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма потвърди, че правителството е поискало от Москва да отмени мярката. Тя подчерта, че Токио последователно настоява законните интереси на японските граждани и компании в Русия да бъдат защитени.

Japan Tobacco е сред най-големите производители на цигари в Русия, с пазарен дял от близо 40%. Компанията развива дейност в страната от 1999 г. чрез международното си подразделение JTI, което притежава марки като Winston, Camel и Sobranie.

Руският пазар има съществено значение за финансовите резултати на групата. Според Reuters дейността в страната генерира приблизително 10% от общите приходи и около 25% от оперативната печалба на Japan Tobacco.

Новината предизвика сериозна реакция на фондовия пазар. Акциите на японския производител поевтиняха с около 19% по време на търговията в Токио на 6 ноември, отразявайки опасенията на инвеститорите за бъдещето на руските операции.

Японското правителство притежава приблизително 37,55% от капитала на Japan Tobacco, което превръща спора и в пряк въпрос за държавните финансови интереси.

От компанията потвърдиха, че анализират президентския указ и възможните последици за дейността си. Ръководството заяви, че оценява наличните варианти за реакция, като поставя сред приоритетите защитата на служителите и останалите заинтересовани страни.

Според анализатори на Jefferies евентуалната трайна загуба на достъп до руския пазар би означавала Japan Tobacco да се лиши от един от най-важните си източници на печалба. Те предупреждават, че при предишни подобни случаи компенсациите за засегнатите чуждестранни инвеститори често са били значително под стойността на бизнеса.

Решението на Москва е част от по-широка серия от действия срещу активите на чуждестранни компании в Русия. През последните месеци под временно руско управление бяха поставени и местни подразделения на международни групи, сред които Nestlé и Auchan.

Кремъл не е посочил конкретни мотиви за мярката срещу Japan Tobacco. При предишни подобни решения руските власти са свързвали действията си със санкциите и политиката на държави, които Москва определя като неприятелски.

Отношенията между Русия и Япония се влошиха значително след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Токио се присъедини към международните санкции срещу Москва и продължава да оказва подкрепа на Киев.

Допълнително напрежение предизвикват териториалният спор за Курилските острови и задържането на японски журналист в Русия през октомври.

Японският министър на икономиката и търговията Рьосей Аказава заяви, че правителството следи внимателно нарастващия брой случаи, при които Русия поема временно управление на активи на чуждестранни компании.

Случаят с Japan Tobacco отново поставя въпроса за защитата на международните инвестиции и политическите рискове пред чуждестранния бизнес в Русия. Въпреки че формално става дума за временно управление, липсата на яснота относно продължителността на мярката и възможностите за възстановяване на контрола създава значителна несигурност за инвеститорите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    14 0 Отговор
    С две думи.
    - Санкциите работят.

    13:14 07.11.2026

  • 2 ДА БЕ!

    10 1 Отговор
    Да им се вземе всичко на японците…пада им се! Проблемът е типичен: правиш рискова инвестиция, бързо печелиш, но и бързо губиш!

    13:14 07.11.2026

  • 3 Бай той Толстой

    10 0 Отговор
    😁😁😁. Санкциите работят!

    13:18 07.11.2026

  • 4 Путин развали

    3 15 Отговор
    отношенията на Русия завинаги, с всички развити държави по света.

    Коментиран от #10

    13:20 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    4 6 Отговор
    Както казва великия Тодор Колев, не се казва да сковем кочина, а да реализираме кочина. В русия успяха да я реализират

    13:25 07.11.2026

  • 9 Ами

    5 0 Отговор
    Да си търсят компенсации от блокираните руски активи :)

    13:27 07.11.2026

  • 10 Един човек

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин развали":

    успя да раздвижи целия свят. Така се прави геополитиката. Победителите заслужават резултатите.

    13:39 07.11.2026

  • 11 568756

    1 1 Отговор
    Ко каза , ко ?

    13:39 07.11.2026

  • 12 Горката

    4 0 Отговор
    Япония. Какво ще прави сега със своите необятна тютюнови плантации?!?

    13:42 07.11.2026