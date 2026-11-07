Япония поиска Русия да върне активите на Japan Tobacco

Япония настоя Русия незабавно да отмени решението за поставяне на руските активи на Japan Tobacco International (JTI) под временно управление на местна компания. Токио е отправил официален дипломатически протест срещу мярката, която засяга един от най-големите чуждестранни инвеститори на руския тютюнев пазар, съобщава The Wall Street Journal.

Руският президент Владимир Путин подписа на 5 ноември указ, с който четири производствени подразделения на JTI преминават под управлението на руската компания Industrial Assets. Решението на практика лишава японската група от оперативен контрол върху бизнеса ѝ в Русия, въпреки че формално собствеността върху активите не се прехвърля.

Японският министър на финансите Сацуки Катаяма потвърди, че правителството е поискало от Москва да отмени мярката. Тя подчерта, че Токио последователно настоява законните интереси на японските граждани и компании в Русия да бъдат защитени.

Japan Tobacco е сред най-големите производители на цигари в Русия, с пазарен дял от близо 40%. Компанията развива дейност в страната от 1999 г. чрез международното си подразделение JTI, което притежава марки като Winston, Camel и Sobranie.

Руският пазар има съществено значение за финансовите резултати на групата. Според Reuters дейността в страната генерира приблизително 10% от общите приходи и около 25% от оперативната печалба на Japan Tobacco.

Новината предизвика сериозна реакция на фондовия пазар. Акциите на японския производител поевтиняха с около 19% по време на търговията в Токио на 6 ноември, отразявайки опасенията на инвеститорите за бъдещето на руските операции.

Японското правителство притежава приблизително 37,55% от капитала на Japan Tobacco, което превръща спора и в пряк въпрос за държавните финансови интереси.

От компанията потвърдиха, че анализират президентския указ и възможните последици за дейността си. Ръководството заяви, че оценява наличните варианти за реакция, като поставя сред приоритетите защитата на служителите и останалите заинтересовани страни.

Според анализатори на Jefferies евентуалната трайна загуба на достъп до руския пазар би означавала Japan Tobacco да се лиши от един от най-важните си източници на печалба. Те предупреждават, че при предишни подобни случаи компенсациите за засегнатите чуждестранни инвеститори често са били значително под стойността на бизнеса.

Решението на Москва е част от по-широка серия от действия срещу активите на чуждестранни компании в Русия. През последните месеци под временно руско управление бяха поставени и местни подразделения на международни групи, сред които Nestlé и Auchan.

Кремъл не е посочил конкретни мотиви за мярката срещу Japan Tobacco. При предишни подобни решения руските власти са свързвали действията си със санкциите и политиката на държави, които Москва определя като неприятелски.

Отношенията между Русия и Япония се влошиха значително след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Токио се присъедини към международните санкции срещу Москва и продължава да оказва подкрепа на Киев.

Допълнително напрежение предизвикват териториалният спор за Курилските острови и задържането на японски журналист в Русия през октомври.

Японският министър на икономиката и търговията Рьосей Аказава заяви, че правителството следи внимателно нарастващия брой случаи, при които Русия поема временно управление на активи на чуждестранни компании.

Случаят с Japan Tobacco отново поставя въпроса за защитата на международните инвестиции и политическите рискове пред чуждестранния бизнес в Русия. Въпреки че формално става дума за временно управление, липсата на яснота относно продължителността на мярката и възможностите за възстановяване на контрола създава значителна несигурност за инвеститорите.