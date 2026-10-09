Икономическият натиск променя пазара на труда в Германия

Икономическият натиск се превръща във водещ фактор за решенията на германските компании, включително при наемането и организацията на труда. Това показва проучване на Randstad и института „Ифо“ сред 469 ръководители на човешки ресурси, проведено през третото тримесечие на 2026 г.

44% от анкетираните предприятия определят икономическия натиск като водеща тема през последните 12 месеца. На този фон 26% планират да увеличат използването на срочни трудови договори. Година по-рано делът на тези компании е бил 12%.

Все повече фирми търсят гъвкавост

В момента 30% от предприятията в проучването използват срочни договори. Този подход е най-разпространен в индустрията, където делът достига 42%. В търговията той е 22%, а при услугите – 24%.

Разликата е още по-видима според размера на компаниите. Срочни договори използват 59% от големите предприятия, докато при малките фирми делът е около една пета.

Компаниите планират да използват и други инструменти за приспособяване към променливата натовареност. 33% възнамеряват да разчитат по-често на работно време с натрупване, 21% – на извънреден труд, а 15% – на аутсорсинг.

Индустрията отчита преструктуриране

Най-силен натиск върху отношенията между служители и ръководство се отчита в индустрията. 17% от компаниите в сектора посочват, че преструктурирането и съкращенията са определяли работната среда. Делът е повече от два пъти по-висок в сравнение с търговията.

Данните показват промяна в начина, по който германските компании управляват риска. Вместо да поемат дългосрочни ангажименти към нови служители, част от тях предпочитат договори, които могат да изтекат без процедура по уволнение. Това прехвърля по-голяма част от несигурността върху работещите.

Натискът не се ограничава до пазара на труда. В отделно проучване на института „Ифо“ от септември ръководителят на изследванията Клаус Волрабе заяви:

„Бюрокрацията има двоен ефект: тя ангажира служители, които са необходими на други места, и възпрепятства инвестициите, защото разходите за одобрения и документация правят проектите неизгодни.“

Според резултатите от изследването на Randstad и „Ифо“ икономическата несигурност вече влияе не само върху плановете за растеж, но и върху ежедневната организация на труда. Най-осезаеми са последствията в индустрията, където преструктурирането и съкращенията се съчетават с по-широко използване на срочна заетост.