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ЕС е изправен пред риск от недостиг на газ през зимата
  Тема: Бъдещето на Газа

ЕС е изправен пред риск от недостиг на газ през зимата

9 Октомври, 2026 17:51 314 3

  • европейски съюз-
  • природен газ-
  • газови хранилища-
  • втечнен природен газ-
  • енергийна сигурност

IEEFA прогнозира недостиг до 14 млрд. куб. м, ако доставките на втечнен природен газ останат ограничени. Европейските хранилища са запълнени с около 72% при най-ниско равнище за началото на октомври от 2011 г

ЕС е изправен пред риск от недостиг на газ през зимата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз може да се изправи пред недостиг до 14 млрд. куб. м природен газ през зимата, или около 7% от потреблението му, предупреди Институтът по икономика на енергетиката и финансов анализ (IEEFA). Прогнозата е за най-голямата липса на газ за последните 15 години и е свързана с ниските запаси в хранилищата, ограничените доставки на втечнен природен газ и по-високото търсене.

На 1 октомври подземните хранилища в ЕС са били запълнени с около 72%. Това е най-ниското равнище за началото на октомври от началото на наблюденията през 2011 г. Според IEEFA при студена зима запасите могат да намалеят до 11%, а за да бъдат възстановени до 30% в края на отоплителния сезон, ще е необходимо потреблението да бъде ограничено с обем, равен на около 7% от търсенето.

„Това не означава, че газът в хранилищата на ЕС ще свърши напълно още тази зима“, посочва IEEFA. Анализаторите обаче предупреждават, че по-ниското ниво на запасите намалява способността на хранилищата да осигуряват необходимите количества при продължително застудяване.

Допълнителният внос ще струва милиарди

По оценка на института евентуалното покриване на недостига изцяло чрез допълнителен внос, вместо чрез ограничаване на потреблението, може да струва около 3 млрд. евро повече от миналата година. Причината е конкуренцията за втечнен природен газ на световния пазар, където европейските купувачи могат да бъдат изправени пред конкуренция от Азия.

Натискът върху пазара се увеличава и заради предстоящото ограничаване на руския втечнен природен газ. Забраната на Европейския съюз за дългосрочни договори трябва да влезе в сила през януари 2027 г. Според IEEFA това може да намали вноса с още 7 млрд. куб. м.

През януари 2026 г. държавите от ЕС са изтеглили 22,6 млрд. куб. м газ от хранилищата. За сравнение, през януари 2025 г. количеството е било 18,8 млрд. куб. м, а през януари 2024 г. – 17,8 млрд. куб. м. По-голямото теглене оставя по-малък буфер преди новия отоплителен сезон.


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  • 3 гражданин

    0 0 Отговор
    Путин ще ви подари една композиция със свещи , въпреки санкциите !

    18:11 09.10.2026